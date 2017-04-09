Минобороны Британии: каждая жертва химатаки в Идлибе - на совести России

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон в статье в Sunday Times возложил вину на гибель мирных граждан при химической атаке в сирийской провинции Идлиб на Россию.

Он уточнил, что Москва несет за случившееся не прямую, но косвенную ответственность, как "главный спонсор" режима Башара Асада.

Франция, Британия и США считают Дамаск виновником газовой атаки, имевшей место утром 4 апреля: тогда город Хан-Шейхун в Идлибе подвергся бомбардировке. Оппозиционные активисты сообщили, что авианалет на город на северо-западе Сирии совершили самолеты сирийской армии или российской авиации.

Сразу после авиаудара люди на земле стали задыхаться. Активисты от оппозиции утверждали, что самолеты затем выпустили ракеты по местным больницам, где оказывалась помощь пострадавшим.

Россия, которая выступает на стороне Башара Асада, как и Китай, неоднократно накладывали вето на резолюции Совбеза ООН, осуждающие действия сирийского режима. После атаки представители Кремля предположили, что сирийская авиация могла разбомбить склад химоружия повстанцев.

"Нынешнее военное преступление совершилось на их глазах. На протяжении последних лет Россия имела все возможности и рычаги для того, чтобы остановить войну, и сейчас обязана продемонстрировать решимость приструнить этот режим", - написал Майкл Фэллон.

Министр назвал применение отравляющих веществ в минувший вторник "варварским, аморальным и противозаконным".

Он также одобрительно отозвался о последовавшем спустя три дня ударе американских "Томагавков" по сирийской авиабазе, с которой вылетели самолеты, предположительно осуществившие газовую атаку, посчитав это правильным сигналом со стороны президента США Дональда Трампа: "Сирийский режим подумает дважды, перед тем, как применять газ в будущем".

"Обоснованные и уместные, действия США носили в то же время разумно ограниченный характер, - полагает Фэллон. - Теперь требуется долговременное решение конфликта".

Подобное решение не может включать в себя какого-либо политического будущего для Башара Асада, убежден британский министр.

"Человек, использующий бочковые бомбы и газ против своего народа, не вправе возглавлять Сирию", - написал он.

Сирия остро нуждается в правительстве без Асада и в стабильности. Это непростая, но посильная задача, заключил сэр Майкл.

В субботу стало известно, что глава Форин-офиса Борис Джонсон отменил визит в Москву, который предусматривал встречу с главой российского МИД Сергеем Лавровым, сославшись на встречу дипломатических представителей стран "большой семерки" в Италии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла повод для отказа от посещения российской столицы абсурдным.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, которого также ожидают на саммите в Италии, от последующего визита в Москву не отказался.

Через три дня после нападения на Идлиб, где, согласно данным вскрытия тел погибших, применялся нервно-паралитический газ зарин, американские корабли нанесли удар крылатыми ракетами "Томагавк" по территории Сирии.

Этот военный акт получил крайне неодобрительную оценку в Москве и Тегеране: российский президент Владимир Путин посчитал ракетный удар агрессией против суверенного государства, а президент Ирана Хасан Роухани назвал полет "Томагавков" подарком для террористических групп.

Со своей стороны, Дональд Трамп охарактеризовал авиаудар как нечто чрезвычайно важное для национальных интересов Соединенных Штатов, которым, по его словам, необходимо предотвращать и сдерживать распространение и использование смертоносного химического оружия.