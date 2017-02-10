Министры обороны Германии и США заверили друг друга в поддержке

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Deutsche Welle
пятница, 10 февраля 2017 г. 20:05
Урсула фон дер Ляйен и Джеймс Мэттис выразили друг другу уважение и заявили о близости позиций. На встрече в Пентагоне они обсудили среди прочего сотрудничество в рамках НАТО.
© AFP / Scanpix

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен и ее американский коллега по должности Джеймс Мэттис заверили друг друга в близости позиций Берлина и Вашингтона. То, что эта встреча произошла так скоро, я расцениваю как выражение тесной германо-американской дружбы", - заявила фон дер Ляйен в пятницу, 10 февраля, в ходе визита в Вашингтон.

Мэттис в свою очередь сообщил, что США испытывают "большое уважение" к Германии. Глава Пентагона подчеркнул, что в ходе военной карьеры ему часто приходилось работать с военнослужащими бундесвера и что он очень уважает немецких военнослужащих.

На встрече министров речь шла среди прочего о сотрудничестве их стран в рамках НАТО. По словам Урсулы фон дер Ляйен, Североатлантический альянс проделал большой путь, но необходимо и дальше двигаться вперед. Новый президент США Дональд Трамп еще во время предвыборной кампании неоднократно критиковал НАТО, чем вызвал беспокойство у партнеров Вашингтона по альянсу. Однако после инаугурации он стал заявлять, что поддерживает НАТО.

Deutsche Welle
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