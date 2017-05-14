Министры финансов G7 объявили войну киберпреступности

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Deutsche Welle
воскресенье, 14 мая 2017 г. 15:05
Киберпреступность представляет растущую опасность для экономики стран "большой семерки". Эксперты представят оценку возможных киберугроз к следующему саммиту G7 в июне 2017 года.
© Shutterstock nuotr.

Растущую опасность для экономики представляет киберпреступность, и борьба с ней должна иметь приоритетный характер. Об этом было заявлено в субботу, 13 мая, на встрече министров финансов стран G7 в итальянском городе Бари.

Как подчеркнул по окончании встречи глава финансового ведомства Италии Пьер Карло Падоан, на ней достигнуты "договоренности по многим вопросам, в том числе о том, чтобы вести борьбу с киберпреступностью, что, к сожалению, весьма актуально сейчас".

В настоящее время экспертам, специализирующимся на теме киберпреступности, поручено проанализировать складывающуюся ситуацию и сделать выводы о возможных угрозах. Результаты этой работы будут оцениваться на саммите глав государств и правительств стран "большой семерки" в июне 2017 года, отметил Падоан.

Ранее в тот же день полицейская служба Евросоюза сообщила о хакерской атаке "небывалого масштаба" на компьютерные системы по всему миру, затронувшей около 100 стран. В результате стремительного распространения вредоносного вируса пострадали тысячи административных учреждений, предприятий и частных персон, особо затронутыми оказались медучреждения Великобритании.

Кроме того, кибератаке подверглись компьютерные системы немецкого железнодорожного концерна Deutsche Bahn (DB), испанской телекоммуникационной системы Telefonica, российских "Мегафона", МВД РФ, Следственного комитета и РЖД. Также серьезно пострадали компьютерные системы в Индии.

Согласно заявлению главы центрального банка Италии Иньяцио Виско, пока нет свидетельств того, что глобальная кибератака оказала воздействие на финансовые институты страны.

Deutsche Welle
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