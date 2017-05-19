Министр обороны Швеции назвал Россию главным вызовом для Европы

"С моей точки зрения, Россия бросает вызов европейской безопасности. Это оказывает дестабилизирующее влияние не только на Северную Европу",— отметил господин Хультквист.

Ранее власти Швеции приняли решение возобновить действие воинской повинности для противодействия России в Балтийском море. Это означает, что с 1 января на военную службу призовут 4 тыс. юношей и девушек 1999 рождения. Их выберут из 13 тыс. человек после прохождения соответствующих физиологических и психологических тестов.

До этого министр обороны Швеции заявлял, что переброска российских комплексов "Искандер-М" в Калининградскую область обострит ситуацию в Балтийском регионе.