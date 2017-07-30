Министр обороны Румынии прокомментировал скандальный твит Рогозина

"Мягко говоря, неуместной" назвал министр национальной обороны Румынии Адриян Цуцуяну в субботу, 29 июля, реакцию вице-премьера России Дмитрия Рогозина на отказ румынских властей пропустить самолет с российской делегацией.

"Ждите ответа, гады", - написал Рогозин в своем Twitter, обращаясь к властям Румынии, после того как румынская сторона отказалась пропустить через свое воздушное пространство рейсовый самолет российской авиакомпании S7, на котором он летел. Самолет был вынужден сесть в Минске.

Адриян Цуцуяну отметил, что МИД Румынии даст Рогозину адекватный ответ, однако с точки зрения национальной безопасности Румынии следует укреплять свои вооруженные силы. "Ситуация с безопасностью в черноморском регионе заставляет нас укрепить восточный фланг альянса (НАТО. - Ред.) и принять правильные решения для оснащения румынской армии", - заявил он.

Рогозин уже отреагировал на заявление министра национальной обороны картинкой из фильма "Брат-2".

Министр обороны Румынии прокомментировал реакцию Рогозина на запрет пролёта в Кишинёвhttps://t.co/OPxoG5f8IY pic.twitter.com/5COF4I7WIc — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 29 июля 2017 г.





"Мы точно установим, кто стоял за этими решениями в Кишиневе, Бухаресте, Брюсселе. Наши санкции будут выверенными и очень адресными", - заявил он в эфире телеканала "Россия 24".

Прерванный полет

Вице-премьер Дмитрий Рогозин, в пятницу, 28 июля, не смог долететь до Кишинева, куда он направлялся, чтобы вместе с президентом Молдавии Игорем Додоном принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 25-летию завершения военного конфликта на Днестре.

Как сообщает корреспондент DW из Кишинева, рейсовый самолет российской авиакомпании S7, на котором находился российский вице-премьер, летел в столицу Молдавии через Румынию, поскольку с ноября 2015 года Украина закрыла свое воздушное пространство для пролета самолетов РФ. Однако Румыния отказалась пропустить авиалайнер, обосновав это нахождением на борту "санкционной персоны".

Как написал Рогозин в соцсетях, пилоты хотели получить транзитную посадку в Будапеште, чтобы там члены российской делегации связались для консультаций с российским МИДом, а остальные пассажиры спокойно долетели до Кишинева над Румынией, но "Венгрия также отказала и в транзите через свое пространство, и в посадке в Будапеште". Самолет вынужден был приземлиться в Минске.