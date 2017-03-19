Министр обороны ФРГ опровергла заявление Трампа о "гигантском долге" Берлина

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен возразила президенту США Дональду Трампу, заявившему о "гигантском долге" ФРГ перед Североатлантическим альянсом. "Никакого долгового счета в НАТО не существует. Неправильно рассматривать наше намерение увеличить к середине следующего десятилетия расходы на оборону до 2 процентов (ВВП. - Ред.) только в отношении НАТО", - заявила она в воскресенье, 19 марта.

Выделяемые на оборону средства ФРГ направляет не только НАТО, но и на миротворческие миссии ООН, различные европейские операции, а также борьбу с джихадистами "Исламского государства", добавила фон дер Ляйен. "То, чего мы все добиваемся, - это справедливое распределение нагрузки", - подчеркнула немецкий министр.

Накануне, спустя день после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель Трамп заявил, что Германия должна НАТО "гигантские суммы". Вашингтон хотел бы получить от Берлина больше денег за "сильную и очень дорогую" оборону Германии, которую обеспечивают США, написал американский президент на своей странице в Twitter.

Каждая страна НАТО обязалась к 2024 году направлять на военные нужды не менее 2 процентов ВВП. В настоящее время это правило выполняют лишь пять стран, в том числе США. Актуальный показатель Германии составляет 1,2 процента ВВП.