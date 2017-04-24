Министр обороны Дании обвинил Россию в хакерских атаках

Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен заявил, что российские хакеры в 2015-2016 годах провели несколько успешных попыток получить доступ к электронной переписке сотрудников возглавляемого им ведомства. Об этом глава Минобороны сказал в интервью газете Berlingske.

"Это не действия небольшой хакерской группы, которая совершает подобное из спортивного интереса. Эти люди связаны с разведслужбами или центральными фигурами в правительстве России", - заявил министр, слова которого приводит ТАСС. Доклад об атаках хакеров Министерству оборону подготовил центр кибербезопасности Военной разведывательной службы Дании.

Как отмечает издание, за преступлениями якобы стоит группа хакеров APT28, также известная как Fanсy Bear. Спецслужбы США считают группировку российской и приписывают ей попытки взлома почтового сервера Национального комитета Демократической партии США в период предвыборной кампании по выборам президента 2016 года.

По данным авторов доклада, за два года хакерами были предприняты тысячи попыток получить доступ к учетным записям электронной почты сотрудников Минобороны и Министерства иностранных дел Дании.

Как утверждается в докладе, который цитирует РИА "Новости", чтобы ввести в заблуждение сотрудников министерства, хакеры использовали фальшивые страницы для входа, которые представляли собой почти точную копию страниц министерства. Кроме того, сообщают в центре, целью предполагаемых хакеров могло быть не только получение необходимой информации, но и возможная вербовка агентов из числа сотрудников министерства.

Некоторые из фишинговых атак оказались успешными, однако злоумышленники получили доступ лишь к несекретной переписке. В то же время отмечается, что даже подобная информация может быть использована "в целях вербовки, шантажа или дальнейшего осуществления шпионажа".

Министр назвал ситуацию "крайне серьезной" и выразил обеспокоенность по поводу того, что хакеры могут добраться до других сфер датской системы государственного управления.

"Я пробыл в должности министра обороны не так много времени, но должен сказать, что масштабы этой атаки произвели на меня очень большое впечатление, как и тот факт, что мы весьма уязвимы в повседневной жизни. Для опасений есть все причины", - сказал Фредериксен, который покинул пост главы Минфина и стал министром обороны в ноябре прошлого года.

Напомним, ранее об атаках со стороны хакеров, якобы связанных с российским руководством, заявляли, помимо властей США, в Нидерландах, Норвегии, Германии и других странах.

В середине апреля предвыборный штаб движения "Вперед!", которое на президентских выборах представляет победивший в первом туре голосования бывший министр экономики Франции Эмманюэль Макрон, обвинил Россию в кибератаках, с помощью которых Москва якобы пытается помочь "своим" кандидатам - лидеру "Национального фронта" Марин Ле Пен и кандидату от Республиканцев Франсуа Фийону. С таким заявлением выступил генеральный секретарь партии Ришар Ферран. В Москве все обвинения категорически опровергают.