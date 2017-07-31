Министр экономики Германии: санкции США против РФ нарушают международное право

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Deutsche Welle
понедельник, 31 июля 2017 г. 10:09
Нарушением норм международного права назвала одобренные Сенатом американские санкции против России министр экономики ФРГ Бригитте Циприс (Brigitte Zypries). Об этом пишет Deutsche Welle.
© AFP/Scanpix

"Мы считаем их просто и определенно противоречащими международному праву", - заявила Циприс в интервью изданиям медиагруппы Funke, которое публикуется в понедельник, 31 июля.

"Американцы не могут наказывать немецкие компании за их бизнес-активность в другой стране", - подчеркнула немецкий министр, добавив, что Берлин старается добиться, чтобы США не отдалились от "линии совместных санкций". Планы Евросоюза по введению ответных мер в адрес Вашингтона она считает правильными, но надеется, что они не приведут к торговой войне.

Ранее Циприс уже высказывалась критически об американских санкциях, в частности назвала их "еще одной проблемной точкой и без того непростых отношений" между США и Германией.

Ожидается утверждение санкций Трампом

Сенат США 27 июля подавляющим большинством голосов проголосовал за обновленный пакет ограничительных штрафных мер по отношению к России, Ирану и Северной Корее. За введение новых санкций проголосовали 98 из 100 сенаторов. Основанием для принятия санкций против Москвы являются аннексия Крыма, а также хакерские атаки с целью повлиять на президентские выборы.

Ранее, 25 июля, законопроект был одобрен абсолютным большинством в Палате представителей. Теперь документ направлен на подпись президенту США и может быть подписан в самое ближайшее время.

Deutsche Welle
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