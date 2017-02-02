Минфин США ослабил введенные против ФСБ России санкции

Соответствующий документ опубликован на сайте американского казначейства.

Согласно документу, который называется "Генеральная лицензия номер 1", казначейство разрешает все сделки с ФСБ, которые были запрещены двумя указами бывшего президента США Барака Обамы от 1 апреля 2015 года и от 28 декабря 2016 года.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер на вопрос журналистов о решении казначейства заявил, что это решение не является сигналом изменения политики США в отношении России и ослабления санкций.

Документ разрешает сделки, которые необходимы и направлены на "запрос, получение, использование, оплату или применение лицензий, разрешений, сертификатов или извещений, выпущенных или зарегистрированных Федеральной службой безопасности, для импорта, распространения или использования продуктов информационных технологий в Российской Федерации".

При этом общая стоимость оплаты не должна превышать 5 тысяч долларов в год. Какие именно технологии имеются в виду, не уточняется.

В документе также отмечается, что для экспорта товаров или технологий, которые являются предметом особого экспортного регулирования, нужно будет получать разрешение министерства торговли.

В документе уточняется, что он не дает разрешения на экспорт или реэксспорт товаров и технологий самой ФСБ или тому, кто выступает от имени организации. Также документ не разрешение экспорт товаров или услуг в аннексированный Россией Крым, который США считают территорией Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал давать оценку решению США, передает ТАСС. По его словам, сначала надо понять, о чем идет речь. "Мы знаем на примере двигателей для ракет, что американские партнеры никогда не заводят под санкции свои потребности", - цитирует ТАСС Пескова.

В конце января издание РБК сообщило, что санкции, введенные США против ФСБ, создали риск для поставок электроники в Россию. Любые устройства с функцией шифрования, например, мобильные телефоны и планшеты, подлежат обязательному согласованию с ФСБ. Однако казначейство США запретило компаниям как-либо взаимодействовать с российскими спецслужбами.

По данным издания, участники рынка электроники уже анализировали ситуацию, так как запрет мог привести к убыткам для бизнеса. Юристы, опрошенные изданием, заявляли, что американские власти могут выдать генеральную лицензию на взаимодействие с ФСБ, что и приозошло.

Обама ввел санкции из-за обвинений в том, что Россия участвовала в кибератаках на американские политические структуры. Россия эти обвинения последовательно отвергала.

С момента вступления Дональда Трампа в должность президента США ходят слухи о том, что он собирается снять с России санкции. В одном из интервью Трамп связывал санкции с возможностей договоренностью о сокращении ядерного арсенала. В другом интервью он обещал не снимать с России санкций в ближайшее время.