"Потенциально опасные астероиды начинаются с 7 миллионов километров. Вот этот астероид находится где-то на границе. Но он очень крупный. Один из крупнейших, которые подлетают", - заявил РИА "Новости" руководитель лаборатории космического мониторинга Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ (ГАИШ) Владимир Липунов.
Как подчеркнул старший научный сотрудник ГАИШ Владимир Сурдин, приближение Florence вызывает интерес астрономов всего мира. "Событие уникальное, в том смысле, что такие крупные астероиды мы еще никогда не изучали с достаточной четкостью, а теперь можно будет, например, радиопортреты очень детальные получить с помощью радаров мощных. Ничего страшного в его приближении нет, а научный интерес, конечно, есть, потому что все такие большие далеко от нас летают, а этот вот впервые сблизился", - сказал ученый.
Сурдин также подчеркивает, что предстоящее событие - очень редкое: по расчетам, Florence приближается к Земле раз в несколько тысячелетий.
Florence был выявлен программой NASA по обнаружению и отслеживанию околоземных астероидов. Отслеживание и запись всех известных астероидов в NASA начали в 1998 году.
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