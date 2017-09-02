Согласно наблюдениям ученых, небесное тело пролетело мимо Земли на расстоянии семи миллионов километров. Это примерно в 18 раз больше расстояния от планеты до Луны.
Специалисты НАСА назвали Флоренс крупнейшим исходя из того, что это самый большой объект за всю историю наблюдений космического агентства за потенциально опасными околопланетными объектами. Соответствующие наблюдения в США начали в конце 1980-х годов.
Объект (3122) Флоренс достигает в диаметре пяти километров. Ранее объект сближался с планетой в 1890 году.
Флоренс был открыт в 1981 году американским астрономом Шелте Джоном Басом в обсерватории Сайдинг-Спринг в Австралии. Небесное тело было названо в честь британского общественного деятеля — медицинской сестры Флоренс Найтингейл, которая ухаживала за ранеными в ходе Крымской войны.
Мимо Земли пролетел крупнейший в истории астероид
Гигантский астероид (3122) Флоренс (Florence) пролетел мимо...
Порошенко впервые прокомментировал лишение Саакашвили гражданства
Президент Петр Порошенко впервые публично...
Саакашвили заявил о задержании своего брата в Киеве
Михаил Саакашвили заявил о задержании в Киеве своего...
Год без Каримова: что в Узбекистане изменилось при новом лидере (1)
Прошел год после смерти президента Узбекистана Ислама...
TOP новостей
Малоимущим семьям – финансовая помощь на приобретение школьных товаров (15)
Вильнюсское городское самоуправление напоминает, что...
Банки: время для паники еще не пришло (41)
Хотя в балтийских СМИ все чаще появляются публикации об...
"Пигмалион" в Русском театре: премьера в грузинском стиле интервью с режиссером (17)
Русский драматический театр Литвы свой 71-й сезон...
Бурная ночь: первокурсники начало учебного года отметили с размахом (4)
Первый осенний уик-энд в столице начался с бурного...