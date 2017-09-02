Мимо Земли пролетел крупнейший в истории астероид

Согласно наблюдениям ученых, небесное тело пролетело мимо Земли на расстоянии семи миллионов километров. Это примерно в 18 раз больше расстояния от планеты до Луны.

Специалисты НАСА назвали Флоренс крупнейшим исходя из того, что это самый большой объект за всю историю наблюдений космического агентства за потенциально опасными околопланетными объектами. Соответствующие наблюдения в США начали в конце 1980-х годов.

Объект (3122) Флоренс достигает в диаметре пяти километров. Ранее объект сближался с планетой в 1890 году.

Флоренс был открыт в 1981 году американским астрономом Шелте Джоном Басом в обсерватории Сайдинг-Спринг в Австралии. Небесное тело было названо в честь британского общественного деятеля — медицинской сестры Флоренс Найтингейл, которая ухаживала за ранеными в ходе Крымской войны.