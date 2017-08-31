Обеспечивать безопасность на время хаджа будут более 100 тысяч сотрудников правоохранительных органов Саудовской Аравии. Кроме того, власти привлекли 30 тысяч медиков для оказания первой помощи паломникам в случае необходимости.

Кульминацией хаджа является праздник жертвоприношения (Курбан-байрам), который предстоит 1 сентября. В этот день паломники совершают ритуальный семикратный обход Каабы в Мекке.

В этом году хадж проходит на фоне дипломатического конфликта ближневосточных стран с Катаром, который соседние государства обвиняют в поддержке терроризма.

В начале июня Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ закрыли свои границы с Катаром. Однако саудовский король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд издал специальный указ, разрешающий катарцам въезд в страну на хадж.