Мусульмане в среду, 30 августа, начинают традиционное паломничество в Мекку — хадж. В этом году в Саудовскую Аравию приехали почти два миллиона верующих.
Musulmonai renkasi Mekoje švęsti hadžą
© Reuters / Scanpix

Обеспечивать безопасность на время хаджа будут более 100 тысяч сотрудников правоохранительных органов Саудовской Аравии. Кроме того, власти привлекли 30 тысяч медиков для оказания первой помощи паломникам в случае необходимости.

Кульминацией хаджа является праздник жертвоприношения (Курбан-байрам), который предстоит 1 сентября. В этот день паломники совершают ритуальный семикратный обход Каабы в Мекке.

В этом году хадж проходит на фоне дипломатического конфликта ближневосточных стран с Катаром, который соседние государства обвиняют в поддержке терроризма.

В начале июня Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ закрыли свои границы с Катаром. Однако саудовский король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд издал специальный указ, разрешающий катарцам въезд в страну на хадж.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

В мире

В США впервые одобрен вид генной терапии для борьбы с раком

Управление по контролю качества пищевых продуктов и...

Шрёдер не откажется от высокого поста в "Роснефти"

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер , несмотря на резкую...

Пхеньян с атомной бомбой: может ли мир спать спокойно? (5)

Запуск северокорейской ракеты над японской...

В НАТО критикуют ограничение доступа наблюдателей к маневрам "Запад-2017" (5)

Представители НАТО в среду, 30 августа, выразили...

Пентагон заявил о присутствии в Афганистане 11 000 американских военных (2)

В Афганистане находятся около 11 тысяч американских...

TOP новостей

Ситуация накаляется: рост цен в Литве ускоряется (41)

Цены на товары и услуги в Литве по-прежнему растут, а...

Украинка в литовской провинции: вы не понимаете, какие вы счастливые (103)

Украинка Антонина Алексеенко уже почти три года...

Премьер: слишком много рыдающих с минимальной зарплатой (16)

Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис обещает...

Тысячи жителей рискуют лишиться выплат, пенсий, соцпомощи (6)

До нового года осталось всего четыре месяца, в течение...

Зарплаты в Литве по-прежнему ниже, чем в Латвии и Эстонии (10)

Разница между зарплатами в Литве и Латвии и Эстонии...