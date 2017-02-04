Миллиардер Винсент Виола отказался от должности министра в администрации Трампа

NEWSru.com
суббота, 4 февраля 2017 г. 15:05
Американский инвестор-миллиардер Винсент Виола отказался от предложения занять пост министра армии США в новой вашингтонской администрации. Он поблагодарил Дональда Трампа за приглашение и объяснил отказ невозможностью устранить потенциальные конфликты из-за его участия в деятельности многочисленных компаний, передает ТАСС.
Donaldas Trumpas
© Sipa / Scanpix

Министерство армии входит в состав оборонного ведомства США. Руководитель министерства отвечает, в частности, за материально-техническое обеспечение американских сухопутных сил, а также за людские и финансовые ресурсы.

Как сообщили представители Виолы, миллиардер "проинформировал президента Дональда Трампа, что не сможет принять его предложение занять пост министра". "Я глубоко ценю то, что меня рассматривали в качестве кандидата на данный пост, и выражаю признательность за доверие, оказанное мне президентом Трампом", - приводит телеканал заявление Виолы. Миллиардер подчеркнул, что продолжит по мере возможности оказывать поддержку новой администрации США, а также американским вооруженным силам и ветеранам.

61-летний Виола - бывший военный, выпускник Военной академии США в Вест-Пойнте. Он основал трейдинговую компанию Virtu Financial.

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Миллиардер Винсент Виола отказался от должности министра в администрации Трампа

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Американский инвестор-миллиардер Винсент Виола отказался от предложения занять пост министра армии США в новой вашингтонской администрации. Он поблагодарил Дональда Трампа за приглашение и объяснил отказ невозможностью устранить потенциальные конфликты из-за его участия в деятельности многочисленных компаний, передает ТАСС.

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