Миллиардер Винсент Виола отказался от должности министра в администрации Трампа

Министерство армии входит в состав оборонного ведомства США. Руководитель министерства отвечает, в частности, за материально-техническое обеспечение американских сухопутных сил, а также за людские и финансовые ресурсы.

Как сообщили представители Виолы, миллиардер "проинформировал президента Дональда Трампа, что не сможет принять его предложение занять пост министра". "Я глубоко ценю то, что меня рассматривали в качестве кандидата на данный пост, и выражаю признательность за доверие, оказанное мне президентом Трампом", - приводит телеканал заявление Виолы. Миллиардер подчеркнул, что продолжит по мере возможности оказывать поддержку новой администрации США, а также американским вооруженным силам и ветеранам.

61-летний Виола - бывший военный, выпускник Военной академии США в Вест-Пойнте. Он основал трейдинговую компанию Virtu Financial.