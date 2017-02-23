Миграция в Британию упала до минимума за два года

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bbcrussian.com
четверг, 23 февраля 2017 г. 17:36
Чистая миграция в Британию (число въехавших в страну за вычетом выехавших) сократилась на 49 тысяч человек - до 273 тысяч в год - после референдума о выходе страны из Европейского союза.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Впервые с июня 2014 года этот показатель опустился ниже 300 тысяч человек.

Бюро национальной статистики Британии опубликовало данные за период с сентября 2015 года по сентябрь 2016-го.

За год Британию покинули более 12 тысяч граждан Польши и других европейских стран.

При этом, согласно представленной статистике, число граждан стран ЕС, подавших документы на получение вида на жительство в Британии, за год увеличилось в два раза (2015-й год - 92 тысячи; 2016-й - более 201-й тысячи). Получили вид на жительство более 140 тысяч.

Министр по иммиграции министерства иностранных дел Британии Роберт Гудвилл недавно заявил, что правительство будет принимать меры, чтобы снизить количество въезжающих в страну людей. По его словам, правительство ставит себе целью снизить нетто-миграцию до десятков тысяч.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9% ) высказалось за выход страны из состава Евросоюза.

В ноябре Высокий суд Великобритании постановил, что без одобрения парламента правительство не может объявить о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора, запускающей процедуру выхода из Евросоюза.

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