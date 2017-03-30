Миграционный запрет Трампа заблокирован на неопределенный срок

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bbcrussian.com
четверг, 30 марта 2017 г. 10:45
Федеральный суд на Гавайях, заблокировавший указ президента Дональда Трампа о запрете на въезд в страну для мигрантов из ряда мусульманских стран, продлил действие своего решения на неопределенный срок.
Protestas prieš Donaldą Trumpą Meksikoje, Monterėjaus mieste
© Reuters / Scanpix

Решение судьи Деррика Уотсона означает, что указ Трампа не будет применяться как минимум до тех пор, пока не будут рассмотрены иски о полной отмене указа.

Мотивировка судебного решения практически не изменилась с момента, когда действие указа было приостановлено тем же судом в первый раз: по мнению судьи, запрет на въезд гражданам стран с долей мусульманского населения от 90% до 98% равносилен дискриминации по религиозному признаку.

Кроме 90-дневного запрета на въезд для граждан шести мусульманских стран, указ Трампа предписывает приостановить действие федеральной программы помощи беженцам на 120 дней.

На прениях в суде представители администрации Трампа просили его принять такое решение, чтобы в силе остался хотя бы запрет на прием беженцев, но судья отказался сделать и это.

Деррик Уотсон 16 марта уже не дал вступить в силу новому запрету на въезд в США граждан шести преимущественно мусульманских стран. Тогда он удовлетворил иск штата Гавайи с требованием приостановить действие подписанного Трампом указа за несколько часов до того, как тот должен был вступить в силу.

Новый указ должен был приостановить на 90 дней въезд в США граждан шести стран с преимущественно мусульманским населением - Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, а также приостановить прием беженцев на 120 дней.

Президент Трамп мотивировал свой указ желанием не допустить проникновения в страну террористов, но его критики назвали предложенные меры дискриминационными.

Предыдущее решение суда о блокировке указа Дональд Трамп счел превышением судебных полномочий. Несколько штатов США подали иски с требованием полной отмены указа, но даты слушаний пока не назначены.

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