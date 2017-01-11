МИДы Британии и России: новая словесная война

Министр иностранных дел Борис Джонсон сообщил членам британского парламента, что он проинформировал новую администрацию США, приступающую к работе 20 января, о том, что президент Путин имеет "недобрые намерения" и предпринимает немало враждебных действий в отношении Запада, среди которых и кибератаки.

Джонсон также заявил, что после визита в Нью-Йорк и Вашингтон не сомневается в том, что за хакерскими атаками на электронную почту Демократической партии США стоит именно Россия.

Убеждения причастности России основаны во многом на совместном отчете, подготовленном тремя американскими спецслужбами.

Директор Национальной разведки США Джеймс Клеппер, выступая по вторник в сенатском комитете по разведке, заявил, что отчет, посвященный хакерским атакам на электронную почту Демократической партии, основан на сочетании сведений из персональных источников, анализа технических данных и информации, находящейся в открытом доступе.

По его словам, опубликована лишь часть этого отчета, многое осталось засекреченным, так как разведка не намерена разглашать свои секретные источники информации.

"Вовлеченность и бдительность"

Министр иностранных дел Великобритании выступал в палате общин по возвращении из США, где он встречался с лидерами конгресса и советниками Дональда Трампа.

Он заявил парламентариям, что было бы глупо демонизировать Россию еще больше, и что Запад должен искать те области, где могут быть достигнуты соглашения с Кремлем.

По его словам, он сообщил об этом будущим членам американской администрации и конгрессу, но также считает, что по отношению к России надо проводить политику "вовлеченности и бдительности".

"Важно понимать, что Россия совершает много плохих поступков: достаточно посмотреть на кибератаки и на то, что она делает на Западных Балканах. Несомненно, она замышляет недоброе. Но нам надо признать, что есть множество сфер, где мы можем сотрудничать, и нам надо это делать", - пояснил свою позицию Борис Джонсон.

"Охота на ведьм"

В то же время посольство России обвинило британское правительство в проведении информационной политики, направленной против президента Путина, и в "официальной антироссийской охоте на ведьм".

В объемном заявлении, опубликованном на сайте посольства, сказано, что правительство Ее Величества подозревается в намерении якобы настраивать новую американскую администрацию против России.

В заявлении также содержится критика британской политики по отношению к Сирии и Йемену. По словам дипломатов, также совершенно неприемлемо, чтобы один постоянный член СБ ООН распространял негативную информацию о другом.

Заявление посольства России

Судя по сообщениям в прессе (и в особенности в газете Sunday Times), британские власти планируют последовать примеру администрации Обамы и начать официальную кампанию противостояния предпринимаемым Россией, как они полагают, согласованным усилиям навредить Соединенному Королевству, пишет на своем сайте посольство РФ в Великобритании.

Это последовало за саммитом ЕС и успешной эвакуацией мирных жителей из Восточного Алеппо, проведенной благодаря усилиям России, Ирана и Турции, и позволившей спасти тысячи жизней и отделить настоящую сирийскую оппозицию от террористов/джихадистов, за принятием резолюции №2328 по Сирии, утверждается в заявлении посольства, выдержанного в жестких тонах.

Западные элиты попытаются всеми силами сохранить свой собственный мир... К сожалению, все британские спецслужбы слишком охотно этому подчиняются. Существует давняя традиция предоставить им кредит доверия, частично потому что с елизаветинских времен образованная, читающая публика и известные авторы секретно подрабатывали на разведку, утверждается в заявлении российского посольства.

Посольство публикует также заявление заместителя министра иностранных дел России Рябкова, назвавшего недавнее ужесточение Вашингтоном санкций в отношении России позорным.

"Белый дом проявляет недостойную мстительность, стараясь ударить по нам, хотя прекрасно понимает тщетность и обреченность этих усилий. Понятно, что за оставшиеся десять дней своего существования администрация Б. Обамы может наломать еще немало дров, в том числе чтобы максимально затруднить дальнейшую работу тем, кто придет после нее. Такое поведение просто позорно", - цитирует сайт российского посольства в Британии замминистра иностранных дел России.