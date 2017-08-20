МИД Украины: за полгода жертвами войны в Донбассе стали более 400 мирных жителей

 (25)
Deutsche Welle
воскресенье, 20 августа 2017 г. 17:20
В первой половине 2017 года в Донбассе погибли более 400 гражданских лиц. Это на 60 процентов больше, чем за такой же период 2016 года, говорится в заявлении МИД Украины, обнародованном в субботу, 19 августа, к Международному дню гуманитарной помощи.
© AFP/Scanpix

Внешнеполитическое ведомство отметило "особое значение" этого дня для Украины из-за последствий российской агрессии. На протяжении почти трех лет военных действий в Донбассе погибли не менее 2500 мирных граждан Украины, ранены от 7000 до 9000, указано в заявлении со ссылкой на данные ООН.

1,6 млн украинцев покинули свои дома

При этом из-за нарушений режима прекращения огня и "значительных заминированных площадей" под угрозой жизни почти 800 тысяч украинцев, которые проживают рядом с линией соприкосновения. За все время конфликта почти 1,6 млн граждан Украины, или около 4 процентов населения страны, покинули свои дома и стали внутренне перемещенными лицами, заявили в МИД. В ведомстве потребовали от России неукоснительного выполнения Минских договоренностей.

Последний контакт лидеров "нормандской четверки" по урегулированию конфликта в Донбассе состоялся в конце июля: главы Германии, Франции, России и Украины по телефону согласовали срочные меры по восстановлению мира.

Участники "четверки" подчеркнули, что необходимо прекратить нарушения перемирия и предотвратить гуманитарную катастрофу в Донбассе, приняв меры против разрушения инфраструктуры. Приоритетное значение также имеют отвод тяжелых вооружений, обмен пленными и свободный доступ миссии ОБСЕ ко всем районам Донбасса.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Парламент Венесуэлы отказался распускаться (1)

Парламент Венесуэлы отказался распускаться
Парламент Венесуэлы отказался выполнять решение Конституционной ассамблеи, которая накануне лишила его законодательных полномочий.

В Ватикане рассказали о целях поездки его госсекретаря в Москву (2)

Cardinal Pietro Parolin
Ватикан готов сыграть роль посредника в отношениях Запада с Москвой при урегулировании целого ряда конфликтов. Это постарается донести до Москвы ватиканский госсекретарь Пьетро Паролин во время своего визита в РФ, начало которого запланировано на 21 августа.

МИД Украины: за полгода жертвами войны в Донбассе стали более 400 мирных жителей (25)

МИД Украины: за полгода жертвами войны в Донбассе стали более 400 мирных жителей
В первой половине 2017 года в Донбассе погибли более 400 гражданских лиц. Это на 60 процентов больше, чем за такой же период 2016 года, говорится в заявлении МИД Украины, обнародованном в субботу, 19 августа, к Международному дню гуманитарной помощи.

Барселона поминает жертвы терактов и ищет их организаторов (2)

Барселона поминает жертвы терактов и ищет их организаторов
Испанская полиция продолжает поиски водителя фургона, который совершил наезд на людей в центре Барселоны 17 августа. Полиция также устанавливает местонахождение имама мечети в соседнем городе Риполь.

Разработан тест на обоняние для диагностики болезни Альцгеймера

Asociatyvi nuotr.
Ученые разработали тест на обоняние, который позволит выявить первые признаки болезни Альцгеймера. Результаты были опубликованы в журнале Neurology.
Facebook друзья