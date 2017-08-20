МИД Украины: за полгода жертвами войны в Донбассе стали более 400 мирных жителей

Внешнеполитическое ведомство отметило "особое значение" этого дня для Украины из-за последствий российской агрессии. На протяжении почти трех лет военных действий в Донбассе погибли не менее 2500 мирных граждан Украины, ранены от 7000 до 9000, указано в заявлении со ссылкой на данные ООН.

1,6 млн украинцев покинули свои дома

При этом из-за нарушений режима прекращения огня и "значительных заминированных площадей" под угрозой жизни почти 800 тысяч украинцев, которые проживают рядом с линией соприкосновения. За все время конфликта почти 1,6 млн граждан Украины, или около 4 процентов населения страны, покинули свои дома и стали внутренне перемещенными лицами, заявили в МИД. В ведомстве потребовали от России неукоснительного выполнения Минских договоренностей.

Последний контакт лидеров "нормандской четверки" по урегулированию конфликта в Донбассе состоялся в конце июля: главы Германии, Франции, России и Украины по телефону согласовали срочные меры по восстановлению мира.

Участники "четверки" подчеркнули, что необходимо прекратить нарушения перемирия и предотвратить гуманитарную катастрофу в Донбассе, приняв меры против разрушения инфраструктуры. Приоритетное значение также имеют отвод тяжелых вооружений, обмен пленными и свободный доступ миссии ОБСЕ ко всем районам Донбасса.