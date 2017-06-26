МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило "решительный протест" в связи с визитом президента РФ Владимира Путина в Крым.

Киев считает подобные поездки российских чиновников, не согласованные с украинской стороной, грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", а также "демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными нормами международного права", заявили в украинском МИДе.

Как отмечается далее в документе, в МИД РФ направлена соответствующая нота протеста. В тот же день Владимир Путин участвовал в открытии смены в расположенном в Крыму детском лагере "Артек" и осмотрел место строительства лагеря "Солнечный".

Путин неоднократно посещал полуостров после его аннексии Россией в 2014 году. Так, в октябре 2016 года он участвовал в мероприятии Общероссийского народного фронта в Ялте, на что Киев также отреагировал протестом.