МИД Украины ведет подготовку к встрече по Донбассу

МИД Украины проводит консультации с немецкими и французскими коллегами относительно организации встречи для обсуждения перспектив мирного урегулирования в Донбассе. Об этом руководитель ведомства Павел Климкин сообщил в четверг, 9 февраля, на брифинге в Киеве.

"Скорее всего, это будет на уровне министров иностранных дел. Сейчас мы рассматриваем несколько опций, и одна из опций - 17 (февраля. - Ред.) на полях "большой двадцатки" (в Бонне. - Ред.)", - цитирует его заявление информационное агентство "Українські новини".

Ранее уполномоченный правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией Гернот Эрлер (Gernot Erler) сообщил в интервью Deutschlandfunk, что министры иностранных дел Германии, Франции, России и Украины могут встретиться 16-17 февраля в Бонне (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) в "нормандском формате".

По его словам, "перезапуск политического процесса" особенно актуален в контексте нынешней эскалации насилия на востоке Украины.