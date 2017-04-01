МИД Украины о бойкоте "Евровидения": ответ простой - уступки невозможны

Глава МИД Павел Климкин заявил, что уступки в вопросе допуска российской конкурсантки невозможны.

«Ответ очень простой. Уступки невозможны, поскольку закон один для всех», — сказал Климкин на пресс-конференции после заседания Комиссии НАТО — Украина, передает ТАСС.

В то же время сегодня объявили порядок выступлений артистов на «Евровидении». Российская певица Юлия Самойлова заявлена во втором полуфинале под третьим номером. Эта информация опубликована на сайте конкурса.

Ранее также появилась информация, что организаторы «Евровидения» пригрозили Украине отстранением от конкурса в случае, если не будет найдено решение с выступлением представительницы России. В Европейском вещательном совете также заявили, что рассмотрят вопрос о том, были ли нарушены правила при проведении майского конкурса «Евровидение» в Киеве и о принятии в этой связи мер в отношении украинской телекомпании после его завершения.

Власти Украины запретили въезд в страну Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на конкурсе, из-за ее выступления на фестивале в Крыму в 2015 году. На полуостров Самойлова въехала со стороны России, чем нарушила украинское законодательство.

Европейский вещательный союз предложил транслировать выступление конкурсантки во время конкурса по спутнику. Однако «Первый канал», которому было сделано такое предложение, отверг его. Киев, комментируя это предложение, заявил, что вариант с видеотрансляцией выступления Самойловой также станет нарушением украинских законов.

На прошлой неделе вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко говорил, что страна готова принять всех участников конкурса, в том числе и от России, но только того, кто не замечен в нарушении украинского законодательства.