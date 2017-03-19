МИД Турции подтвердил позицию Анкары по Крыму

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Deutsche Welle
воскресенье, 19 марта 2017 г. 11:22
В заявлении МИДа Турции говорится, что переход Крыма в 2014 году под контроль Москвы является фактическим нарушением норм международного права.
© Reuters/Scanpix

В связи с третьей годовщиной российской аннексии Крыма в пятницу, 18 марта, с коротким заявлением выступило министерство иностранных дел Турции. В нем говорится, что Россия, опираясь на незаконный референдум, прошедший в украинской автономной Республике Крым, осуществила аннексию этой территории.

В заявлении также указывается, что Анкара считает переход полуострова под контроль Москвы фактическим нарушением норм международного права. Турция намерена и в дальнейшем отстаивать права и интересы крымских татар, проживающих в этом регионе.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в последнее время неоднократно подчеркивал, что, несмотря на потепление российско-турецких отношений, Анкара не признает российский статус Крыма.

Deutsche Welle
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