МИД Германии: Турция далека от вступления в ЕС, как никогда

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Deutsche Welle
суббота, 18 марта 2017 г. 13:22
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает нереалистичным сейчас вступление Турции в Европейский Союз. Об этом сообщает DW.
© Reuters/Scanpix

"От членства в ЕС Турция сегодня далека, как никогда раньше", - cказал Габриэль.

Глава внешнеполитического ведомства ФРГ отметил, что "всегда сомневался" относительно будущего членства Турции в ЕС, однако в Социал-демократической партии Германии, членом которой он является, в этой позиции относительно европерспектив Анкары он ранее находился в меньшинстве.

По словам Габриэля, он считал ошибочной идею привилегированного членства в ЕС, которую выдвигала канцлер Ангела Меркель, однако сейчас из-за Brexit ситуация стала кардинально другой.

Он добавил, что в случае, если Великобритания получит некие "специальные отношения" с ЕС, то она может стать примером для подражания другим государствам-нечленам Евросоюза.

Он также пригрозил турецким политикам запретом въезда в Германию в случае, если они не будут уважать немецких законов.

24 ноября в Европарламенте была принята резолюция о временном моратории на переговоры с Анкарой по вступлению страны в ЕС. Турецкий президент Эрдоган в ответ пригрозил, что страна может перестать препятствовать потокам мигрантов в ЕС.

Deutsche Welle
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