МИД Франции обвинил Россию в попытках повлиять на выборы

Глава МИД Франции Жан-Марк Эро обвинил Россию в попытках повлиять на предстоящие президентские выборы: одним кандидатам в президенты Россия подыгрывает, а против других проводит кибератаки, заявил он в интервью Journal du Dimanche.

По словам главы МИД Франции, Россия благоволит главе "Нацфронта" Марин Ле Пен и кандидату от "Республиканцев" Франсуа Фиойну. Они считаются симпатизирующими России: оба высказывались против продолжения изоляции России, а Ле Пен лестно отзывалась о Владимире Путине. Эро утверждает, что проевропейски настроенный кандидат Эмманюэль Макрон, напротив, подвергается кибератакам.

"Подобная форма вмешательства в демократическую французскую жизнь неприемлема, и я осуждаю это", - подчеркнул Эро, указав, что одновременно "Россия первой напоминает всем, что невмешательство во внутренние дела - это основополагающий принцип международной жизни". "И я это понимаю. И как раз этого Франция не потерпит. И французы не потерпят, чтобы им диктовали выбор", - цитирует Эро DW.

Он добавил, что некоторые заявления дают основания предположить, что Россия и США хотят ослабить Европу. "Я готов биться об заклад, что любые попытки разделять европейцев и властвовать над ними не сработают", - сказал в том же интервью Эро.

Глава внешнеполитического ведомства Франции в этой связи упомянул "повторяющиеся нападки" президента США Дональда Трампа на Евросоюз. "У Соединенных Штатов совершенно нет возможности компенсировать те преимущества, которые предоставляет своим членам ЕС", - считает министр. Он также отметил, что в интересах США иметь в качестве союзника сильную Европу.

Президентские выборы во Франции пройдут в апреле-мае текущего года (в два тура). Выборы в Национальное собрание (парламент) страны пройдут с 11 по 18 июня, а в высшую парламентскую палату - сенат - 24 сентября.