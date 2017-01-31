МИД Чехии сообщил о взломе почты своих сотрудников

Министерство иностранных дел Чехии заявило, что неизвестные хакеры взломали его серверы и получили доступ к электронной почте десятков сотрудников ведомства.

По словам главы министерства Любомира Заоралека, характер взлома схож с кибератакой на серверы Демократической партии США, совершенной во время американской предвыборной кампании.

Заоралек добавил, что, по словам экспертов, хакеры скорее всего действовали из-за рубежа. При этом он не стал называть страну, из которой могли провести кибератаку.

Министр отметил, что получить доступ к какой-либо секретной информации злоумышленникам не удалось.

Упомянутые Заоралеком хакерские атаки на серверы Демократической партии США произошли в 2016 году незадолго до выборов президента США.

Хакеры взломали серверы Демократической партии и выложили в интернет ее внутреннюю переписку. Спецслужбы США пришли к выводу, что за взломами стояли хакеры из России.

По мнению специалистов, эти хакеры действовали в интересах Трампа. Сама Россия какое-либо вмешательство в американские выборы отрицает.

В сентябре 2016 года чешская Служба безопасности и информации заявила, что Россия ведет "информационную войну" и на территории Чехии.

По данным чешской контрразведки, Москва организовала работу целой сети агентов и групп, занимающихся пропагандой. По мнению властей Чехии, эта сеть может быть использована для дестабилизации обстановки в стране.