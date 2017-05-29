МИ-5 расследует, почему упустили манчестерского террориста

bbcrussian.com
понедельник, 29 мая 2017 г. 14:20
Британская служба безопасности МИ-5 начала расследование о том, как велось наблюдение за манчестерским смертником Салманом Абеди. Жертвами взрыва, который он устроил на стадионе "Манчестер-Арена", стали 22 человека.
© AP / Scanpix

МИ-5 разберется, как она реагировала на предупреждения о том, что Абеди - потенциальная угроза. Служба подготовит отдельный отчет для министров и надзорных инстанций.

В британском правительстве признали, что служба безопасности изучала информацию об Абеди до того, как тот совершил теракт, и что МИ-5 трижды получала предупреждения о его экстремистских взглядах.

В минувшее воскресенье в Манчестере полиция арестовала по подозрению в причастности к взрыву двоих - 19-летнего жителя предместья Гортон и 25-летнего мужчину из Олд-Траффорда.

А рано утром в понедельник было объявлено об аресте еще одного 23-летнего мужчины в городе Шорэм в западном Сассексе по подозрению в терроризме.

В общей сложности в связи со взрывом в Манчестере задержаны уже 14 человек, в том числе брат Салмана Абеди.

Как ранее выяснила Би-би-си, знакомые Абеди еще пять лет назад сообщали властям о том, что он поддерживает экстремизм и насилие. Об этом Би-би-си рассказал социальный работник-мусульманин, просивший не называть его имя.

Чиновник из британского правительства ранее заявил, что Абеди находился в группе тех, кем интересовалась МИ-5. Служба безопасности страны определила Абеди как субъекта, чья опасность остается "предметом для рассмотрения".

Ранее полиция Манчестера попросила граждан, у которых есть информация о передвижениях Абеди с 18 мая, передать эти сведения властям.

В этот день Абеди вернулся в Великобританию из Ливии, куда он уезжал на три недели. Родители Абеди бежали из Ливии от режима Муаммара Каддафи. Проведя несколько лет в Лондоне, семья переехала в Манчестер. Мать и отец Абеди, насколько известно, сейчас вернулись в Ливию.

Теракт, который устроил Абеди на "Манчестер-арене" 22 мая, унес жизни 22 человек.

Он стал третьим по количеству жертв в истории Британии. Больше людей погибли только в июле 2005 года во время взрывов в лондонском метро - 52 человека, и в катастрофе Boeing-747 над Локерби - бомба, взорванная в самолете, унесла жизни 270 человек.

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