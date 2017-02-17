MH17: Хмурый из доклада Bellingcat отрицает причастность

Человек, которому посвящен доклад Bellingcat "Идентификация Хмурого" и который, согласно этому докладу, организовал доставку на восток Украины установки "Бук", сбившей малайзийский лайнер МН17, полностью отрицает свою причастность к трагедии.

Русская служба Би-би-си по электронной почте (адрес фигурировал в расследовании Bellingcat и других источниках) связалась с предполагаемым героем публикации по кличке Хмурый, который отказался давать полноценное интервью, однако коротко прокомментировал доклад.

Публичный доклад под названием "Идентификация Хмурого" посвящен личности отставного российского офицера, чьи телефонные переговоры во время транспортировки "Бука" по Донбассу были перехвачены украинскими военными и представлены публике голландским следствием в прошлом году.

"Подобные "расследования"- не более чем попытка увести следствие в сторону от факта, что стрельба велась из украинского "Бука". Для человека, обладающего минимальными знаниями в географии и знающего, где на тот момент проходила линия фронта, подобные статьи ничего, кроме гомерического хохота, вызывать не могут", - написал предполагаемый герой публикации Bellingcat в ответ на просьбу Би-би-си об интервью.

Собеседник Би-би-си также заявил, что доклад - это "очередная попытка "натянуть сову на глобус", смесь отобранных фактов и лжи". По его мнению, в докладе не приводится никаких доказательств.

"Главными факторами в данном деле являются два: 1. Кто отдал команду на поражение цели. 2. Кто стрелял. Ни к первому, ни ко второму я не имею никакого отношения", - заявляет он.

По его мнению, истинная цель публикации Bellingcat - "вынудить кого-либо, например, Хмурого, "проговориться" в интервью, что даст расследователям дополнительные факты".

Русская служба Би-би-си не имеет независимого подтверждения того, что информация о Хмуром, указанная в докладе, соответствует данным человека, о котором там идет речь.

Как утверждают расследователи Bellingcat, этот мужчина - бывший кадровый советский военный, родившийся в Донецке, прошедший Афганистан, а ныне живущий в Ростовской области и по крайней мере до 2014 года служивший в российском ГРУ.

В отличие от официального следствия, ведущегося в Голландии, группа Bellingcat прямо называет по имени этого человека, известного под псевдонимом Хмурый, а также позывными "Зубр" и "Бизон".

Bellingcat подготовила также второй, непубличный доклад, который был отправлен голландским следователям, занимающимся официальным расследованием обстоятельств гибели рейса МН17 в июле 2014 года в небе над Донбассом. Официальной реакции российских властей на доклад Bellingcat пока не поступало.

Ранее министерство обороны России неоднократно выступало с резкой критикой работы международной группы Bellingcat, а также докладов, посвященных расследованию обстоятельств гибели рейса MH17, сбитого над Донецкой областью Украины.

Ведомство заявляло, что "так называемые журналистские расследования "Беллингкэт" искажают объективные факты", а представленная в них информация "имеет заведомо антироссийскую направленность и построена на искаженных данных".

По мнению МИД России, для подтверждения своих выводов авторы расследования используют "данные из соцсетей, различные фейковые публикации из интернета, а также собственные сомнительные материалы". Выводы Bellingcat отвергали также в Кремле.