Международный суд ООН рассматривает иск Украины

Процесс, который начался в понедельник, 6 марта, в выложенном из красного кирпича здании Дворца мира в Гааге, может стать одним из самых важных за последние годы.

В Международном суде ООН проходят публичные слушания по резонансному иску Украины против России. Юридические процедуры в высшем суде Организации Объединенных Наций начнутся с отдельных выступлений сторон, на которые отведены четыре дня.

Доказательства - отчеты ООН и ОБСЕ

В очень подробном, 45-страничном иске речь идет о нарушении двух конвенций ООН. Сначала украинское правительство описывает, как, поддерживая сепаратистов в Донбассе, Россия нарушает Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма. Киев указывает, что самопровозглашенные "народные республики" в Донецке и Луганске являются "нелегальными вооруженными группами", которые действуют на Украине при "решающей российской поддержке". Москва отрицает военную помощь боевикам.

Во второй части иска речь идет о крымских татарах и этнических украинцах в качестве меньшинств на аннексированном в марте 2014 года украинском полуострове. Как считает Киев, Россия нарушила Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, приводя в пример задержания татар или запрет меджлиса.

В доказательство обвинений в иске цитируются доклады ООН, ОБСЕ, международной группы по расследованию сбитого над Донбассом малайзийского "Боинга", а также спутниковые снимки НАТО. Украина призывает Международный суд признать "международную ответственность" России, в том числе за сбитый самолет и за обстрелы гражданского населения городов на востоке страны. Кроме того, Киев требует выплаты репараций.

Меньше шансов в других судах?

Украина подала иск в середине января, то есть через почти три года после событий, о которых идет речь. Киев выжидал, очевидно, чтобы хорошо подготовиться. Возможная причина - шансы, привлечь Россию к ответственности в других судах, похоже, уменьшаются.

Первый пример - Международный уголовный суд (МУС), который также находится в Гааге и который нередко путают с Международным судом ООН. МУС был создан специально для расследования, в том числе военных преступлений.

Президент России Владимир Путин в конце 2016 года объявил, что его страна не присоединится к так называемому Римскому статуту. РФ подписала этот базовый документ, но не ратифицировала его. Украина тоже его не ратифицировала, но ограниченно признала его полномочия по расследованию событий с конца 2013 года.

Сейчас в МУС идет предварительное рассмотрение. Некоторые эксперты видят слабый шанс привлечения российских граждан к ответственности, поскольку речь идет о предполагаемых преступлениях на украинской территории.

В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) Украина с 2014 года подала уже пять исков против России, шестой готовится. Но Конституционный суд РФ постановил, что последнее слово по решениям ЕСПЧ остается за ним. Это значит - Россия может их не выполнять.

Параллели с иском Грузии против России

Другое дело - Международный суд ООН. Он был основан в 1945 году и Россия его признает без ограничений. Кроме того, как постоянный член Совета Безопасности ООН Россия пользуется привилегией всегда иметь среди 15 судей своего гражданина. Украина же воспользуется своим правом назначить так называемого судью ad hoc, который будет рассматривать только этот иск.

Профессор из Мюнхена и эксперт по международному праву Бруно Симма (Bruno Simma) с 2003 по 2013 годы был судьей Международного суда ООН в Гааге. На это время пришелся иск Грузии против России после войны в Южной Осетии в августе 2008 года. Так же, как сейчас Украина, Грузия обвиняла Россию в нарушении Конвенции против расовой дискриминации.

"Это были очень острые дискуссии", - вспоминает Симма в беседе с DW. Международный суд тогда с перевесом всего в один голос принял так называемое "временное постановление", в котором призвал обе стороны воздержаться от нарушений. Затем, вспоминает, Симма, Россия внесла ряд возражений против компетенции суда, и это принесло ей успех. В 2011 году суд заявил, что это дело не в его компетенции.

На чем может споткнуться Украина

Ситуация может повториться и на этот раз, говорит Бруно Симма. По его словам, суд может решить, что это - не его компетенция. Во-первых, говорит эксперт, Международному суду ООН "всегда тяжело с делами, в которых речь идет о военных действиях великих держав".

Во-вторых, в конвенции против дискриминации есть одна особенность. Там сказано, что предварительным условием передачи дела в Международный суд являются "серьезные переговоры" сторон. Украина и Россия постоянно ведут диалог о конфликте в Донбассе, в том числе в рамках минской контактной группы. Но по Крыму таких переговоров нет, Москва от них отказывается.

Бруно Симма считает, что рассмотрение иска может занять до трех лет. "В апреле может быть принято решение о временном постановлении, через год - о компетенции суда, а спустя еще полтора года возможен окончательный вердикт", - прогнозирует бывший судья Международного суда ООН. Он не считает, что иск Киева безнадежный: "Даже временное постановление суда было бы успехом для Украины".

Надежда Киева из 1986 года

Дать Киеву повод для надежды мог бы известный случай почти 30-летней давности. В 1986 году Международный суд ООН удовлетворил иск Никарагуа к США. Речь шла о военной поддержке контрас в борьбе с левым правительством.

Международный суд постановил, что Вашингтон нарушил международное право.

"США тогда не заплатили штраф, - говорит Бруно Симма. - Но это был гигантский пропагандистский успех для маленького Никарагуа".

Тот случай также повысил репутацию суда как независимого органа ООН.

Будет ли так с Украиной, Симма предсказать не берется. По его словам, это - "сложная история".