Международный суд ООН частично удовлетворил иск Украины к России

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Deutsche Welle
среда, 19 апреля 2017 г. 17:29
Международный суд ООН в Гааге обязал Россию обеспечить образование на украинском языке в Крыму, но не признал обвинение в финансировании терроризма.
© Reuters-Scanpix

Международный суд ООН в Гааге в среду, 19 апреля, частично удовлетворил требования Украины, обратившейся в суд с иском против России. Суд обязал Москву обеспечить возможность получать образование на украинском языке и прекратить притеснение крымско-татарских организаций. В то же время суд не признал Россию виновной в финансировании терроризма и отказался принимать меры по этой части иска.

В своем иске, поданном в середине января 2017 года, Киев указал на нарушение Москвой двух конвенций ООН, к которым присоединились обе страны: Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Украинские власти утверждали, что Москва не принимает меры, чтобы остановить поставки оружия и финансирование боевиков "ДНР" и "ЛНР".

Таким образом, аргументирует украинская сторона, Россия косвенно способствовала совершению нападений со стороны сепаратистов на гражданское население. Суд в Гааге счел это утверждение недоказанным.

Deutsche Welle
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