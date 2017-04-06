Международное сообщество выделит $6 млрд на помощь Сирии в 2017 году

На международной конференции в Брюсселе в поддержку будущего Сирии доноры из 70 стран пообещали выделить 6 миллиардов долларов на помощь сирийцам в 2017 году. Об этом сообщил по завершении встречи в среду, 5 апреля, еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи Христос Стилианидис.

Он подчеркнул, что это впечатляющая сумма, демонстрирующая реальную солидарность, а также напомнил о цели международного сообщества как можно скорее найти политическое решение для конфликта в Сирии.

Со своей стороны министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль пообещал, что Берлин предоставит в фонд будущего Сирии 1,18 миллиарда долларов. 1,3 миллиарда выделит Евросоюз. "Мы не оставим сирийский народ в беде", — заявил Стилианидис.

Участники международной конференции резко осудили предполагаемую химическую атаку в Хан-Шейхуне в провинции Идлиб 4 апреля. В результате вероятного применения химического оружия погибли, согласно последним данным, более 70 человек, в том числе 20 детей, свыше 160 человек пострадали.

Заседание Совета Безопасности ООН 5 апреля по предполагаемой химической атаке в Сирии завершилось безрезультатно. Голосование по резолюции, внесенной США, Францией и Великобританией, не состоялось из-за разногласий среди членов совета.