Мэттис назвал НАТО фундаментом трансатлантических отношений

НАТО является "фундаментом" отношений между США и партнерами по трансатлантическому сотрудничеству, заявил в среду, 15 февраля, новый министр обороны США Джеймс Мэттис на встрече глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе, в котором он участвует впервые в новой должности. По словам Мэттиса, НАТО - "самый успешный военный альянс в истории".

Он был создан, чтобы не допустить новую разрушительную войну в Западной Европе, и выполнил эту задачу, сказал глава Пентагона.

Президент США Дональд Трамп выражает готовность "сильной поддержки" партнеров по НАТО, отметил Мэттис в Брюсселе. Перед вступлением в должность Трамп назвал НАТО "устаревшей" организацией и обещал пересмотреть отношение США к ней.

"За прошедший десяток лет тип войн изменился. Поэтому должны измениться стратегии, с помощью которых армии противостоят вызовам", - отметил Мэттис.

По его словам, надежда на более тесное сотрудничество с Россией не оправдалась, особенно на фоне действий Москвы в Крыму и на востоке Украины.

"Мы должны гарантировать, что трансатлантический союз сохранит силу", - сказал глава минобороны США.

В связи с этим Мэттис призвал обеспечить справедливое распределение нагрузки между партнерами по НАТО. В частности, призыв направлен в адрес европейских стран, которые должны увеличить расходы на оборону до 2 процентов ВВП.

"Справедливое распределение нагрузки" является одним из главных пунктов брюссельской встречи, сообщил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг. Ранее во время предвыборной кампании нынешний президент США Дональд Трамп выступал с требованием ко всем странам НАТО увеличить оборонные расходы до 2 процентов ВВП. Столтенберг высказался в поддержку этого требования, сообщает агентство dpa.

При этом еще в 2014 году на саммите альянса в Уэльсе его участники договорились достичь этой цели в течение десяти лет. Согласно данным НАТО, в 2016 году только четыре страны альянса кроме США выполнили это требование. Более 2 процентов своих ВВП расходовали на оборону Греция (2,4), Великобритания (2,2), Эстония (2,2) и Польша (2). В абсолютных числах бюджет минобороны в США в 2016 году составил 594 миллиарда долларов, а во всех европейских странах-членах альянса и Канаде вместе взятых - 273 миллиарда долларов.