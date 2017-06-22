Мэром Риги вновь избран Нил Ушаков

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rus.DELFI.lv
четверг, 22 июня 2017 г. 22:56
В четверг 22 июня на первом заседании Рижской думы нового созыва мэром столицы был избран Нил Ушаков, который занимает этот пост уже восемь лет.
Nilas Ušakovas
© AFP/Scanpix

За утверждение Ушакова мэром на третий срок проголосовали 32 депутата, а за кандидата в градоначальники от оппозиции, Мартиньша Бондарса (Латвийское объединение регионов), голоса отдали 26 депутатов, сообщает LETA.

Как сказал новостному агентству Ушаков, это была самая длинная процедура избрания мэра в истории Рижской думы.

Первое заседание РД нового созыва началось в 9 часов, и более девяти часов ушло на вопросы, касающиеся компетенции главы самоуправления, а также на выступления депутатов, рассказывавших, почему их кандидат — лучший. Не обошлось и без взаимных обвинений.

После перерыва, в 22 часа, начнется вторая часть заседания думы, которая может продлиться до 7 утра. Депутатам предстоит избрать вице-мэра и руководителей комитетов.

Напомним, что по итогам выборов большинство мест в Рижской думе сохранил объединенный список "Согласия"/"Честь служить Риге" (ЧСР), хотя и лишился части мандатов. "Согласие"/ЧСР набрало 50,85% голосов и получило в новой думе 32 мандата.

Также в Рижскую думу избраны кандидаты еще четырех списков — Латвийского объединения регионов (ЛОР) и партии "Для развития Латвии", которые получили 13,66% голосов, Новой консервативной партии (НКП) — 13,41% голосов, нацобъединения VL-ТБ/ДННЛ — 9,24% и "Единства" — 6,26%. ЛОР/"Для развития Латвии" получило в столичной думе девять мандатов, НКП — тоже девять, ВЛ-ТБ/ДННЛ — шесть, "Единство" — четыре.

Представители четырех избранных в Рижскую думу "латышских" партий уже договорились о совместной работе в оппозиции.

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