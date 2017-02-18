Меркель заявила об отсутствии развития отношений с Россией после ”холодной войны”

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Gazeta.ru
суббота, 18 февраля 2017 г. 17:12
По мнению канцлера Германии Ангелы Меркель, международному сообществу после окончания ”холодной войны” так и не удалось окончательно наладить отношения с Россией, передает gazeta.ru со ссылкой на ТАСС.
Angela Merkel
© AFP / Scanpix

Об этом политик заявила в ходе Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

”У нас нет четкого международного порядка, по-прежнему нет стабильных отношений с Россией”, — заявила она.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и Ангела Меркель в ходе телефонного разговора договорились о проведении встреч в ”нормандском формате”.

Gazeta.ru
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