Меркель заявила о "хороших рабочих отношениях" с Трампом

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Deutsche Welle
суббота, 29 апреля 2017 г. 13:05
Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что в ходе переговоров с Трампом, в частности, обсуждаются конфликты в Сирии и на Украине. Она также не исключила возобновления переговоров по торговому соглашению.
Angela Merkel ir Donaldas Trumpas
© Reuters / Scanpix

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у нее сложились "хорошие рабочие отношения" с президентом США Дональдом Трампом. При этом она отметила, что это не исключает разногласий по некоторым вопросам. Об этом Меркель заявила в интервью журналистам Redaktionsnetzwerk Deutschland, опубликованном накануне 29 апреля, когда исполняется 100 дней пребывания Дональда Трампа на посту президента США.

Глава немецкого правительства отметила, что в ходе переговоров с американским президентом обсуждаются, например, конфликты в Сирии и на Украине, а также борьба с терроризмом и гуманитарная катастрофа в Йемене.
Меркель также рассказала, что во время ее визита в Вашингтон она обсуждала с Трампом торговое соглашение. "Американский президент требует справедливых условий, с точки зрения своей страны, а мы отстаиваем, конечно, интересы Германии и Европы", - пояснила канцлер ФРГ. Она добавила также, что не исключает возобновления переговоров по зоне свободной торговли с США в будущем.

Deutsche Welle
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Меркель заявила о "хороших рабочих отношениях" с Трампом (5)

Angela Merkel ir Donaldas Trumpas
Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что в ходе переговоров с Трампом, в частности, обсуждаются конфликты в Сирии и на Украине. Она также не исключила возобновления переговоров по торговому соглашению.
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