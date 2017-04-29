Меркель заявила о "хороших рабочих отношениях" с Трампом

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у нее сложились "хорошие рабочие отношения" с президентом США Дональдом Трампом. При этом она отметила, что это не исключает разногласий по некоторым вопросам. Об этом Меркель заявила в интервью журналистам Redaktionsnetzwerk Deutschland, опубликованном накануне 29 апреля, когда исполняется 100 дней пребывания Дональда Трампа на посту президента США.

Глава немецкого правительства отметила, что в ходе переговоров с американским президентом обсуждаются, например, конфликты в Сирии и на Украине, а также борьба с терроризмом и гуманитарная катастрофа в Йемене.

Меркель также рассказала, что во время ее визита в Вашингтон она обсуждала с Трампом торговое соглашение. "Американский президент требует справедливых условий, с точки зрения своей страны, а мы отстаиваем, конечно, интересы Германии и Европы", - пояснила канцлер ФРГ. Она добавила также, что не исключает возобновления переговоров по зоне свободной торговли с США в будущем.