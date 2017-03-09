Меркель заявила, что ЕС должен перейти к модели "разных скоростей"

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в четверг, 9 марта, в бундестаге в преддверии весеннего саммита Евросоюза, заявила о готовности Европы к большей ответственности для обеспечения безопасности в регионе.

"Мы, Евросоюз, должны быть готовы к роли самостоятельного кризисного менеджера в нашем регионе - не в качестве конкурента НАТО, но в качестве дополнения к работе альянса", - подчеркнула она.

Задачи - масштабные, скорости - разные

Для дальнейшего развития ЕС необходимо придерживаться стратегии "Европы разных скоростей", отметила Меркель.

"Лежащие перед нами задачи слишком масштабны, чтобы мы могли сосредоточиться только на поиске компромиссов", - заявила она.

В то же время "Европа разных скоростей" должна не отталкивать, а интегрировать, считает канцлер.

"Даже если в некоторых частях света мы можем наблюдать укрепление националистических и протекционистских тенденций, Европа не должна изолироваться, отступать и отгораживаться", - отметила Меркель, комментируя намеченную на 14 марта встречу с президентом США Дональдом Трампом.

"Европа должна сохранить свою открытость миру, особенно в вопросах торговли", - подчеркнула она.

Борьба с контрабандистами

Кроме этих тем, Ангела Меркель призвала страны ЕС к продолжению совместных усилий по борьбе с миграционным кризисом. Борьба с перевозящими людей контрабандистами, охрана границ Евросоюза и помощь в искоренении вызывающих миграцию причин спасают жизни людей, подчеркнула канцлер.

Комментируя осложнение немецко-турецких отношений, Меркель заявила, что отдаление Турции не лежит в геополитических интересах Германии. В то же время там, где под удар попадают основные принципы - свобода слова, собраний и прессы - Германия не может остаться в стороне.

9 и 10 марта в Брюсселе пройдет очередная встреча глав государств и правительств стран Европейского Союза. Точнее, саммитов будет два. В четверг - формальный, с участием лидеров всех пока еще 28 стран, в пятницу - неформальный, без Великобритании.