Меркель высказалась против изоляционистской политики США

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Deutsche Welle
четверг, 24 августа 2017 г. 09:57
Канцлер ФРГ убеждена, что Америка не может быть великой, закрывшись от остального мира. Ангела Меркель вновь подчеркнула, что спор США и КНДР надо решать дипломатическими методами.
Angela Merkel
© Reuters / Scanpix

Канцлер Германии Ангела Меркель убеждена, что США при Дональде Трампе не стоит проводить изоляционистскую политику.

"Америка, которую заботит только она сама, а все происходящее в мире — нет, не будет ни великой, ни великолепной", — заявила Меркель в среду, 23 августа, на мероприятии газеты Handelsblatt в Берлине, сделав отсылку к предвыборному слогану Трампа "Make America Great Again".

Канцлер ФРГ пообещала продолжить выступать за трактовку глобализации, которая подразумевает получение выгоды для всех, а не только для отдельных стран.

Канцлер за дипломатическое решение северокорейского кризиса

Ангела Меркель вновь подчеркнула, что не видит военного решения северокорейского кризиса. "Это было бы неправильно. Дипломатические методы далеко еще не исчерпаны", — отметила она. Одновременно с военными угрозами Вашингтон в данный момент предпринимает "множество дипломатических шагов", продолжила немецкий канцлер.

На вопрос о том, встанет ли Германия автоматически на сторону США, если противостояние Вашингтона и Пхеньяна приведет к войне, немецкий канцлер ответила: "Нет, не автоматически". В то же время, в целом, европейцам не стоит ставить под сомнение свое сотрудничество с США, добавила Меркель.

Deutsche Welle
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