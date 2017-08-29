Выполнение всех пунктов минских соглашений является основным условием отмены санкций в отношении России. Об этом федеральный канцлер Германии заявила во вторник, 29 августа, во время традиционной летней пресс-конференции.
"Санкции в отношении России будут сняты, когда в них больше не будет необходимости. Мы хотим найти решение конфликта в рамках "нормандского формата". Когда мы сможем реализовать повестку минских договоренностей, появятся хорошие шансы для отмены санкции", - отметила глава немецкого правительства.
Меркель напомнила, что сторонам конфликта удалось договориться о соблюдении режима прекращения огня к началу учебного года. При этом позиция федерального канцлера по вопросу аннексии Крыма осталась неизменной.
Не закрываться от беженцев
Федеральный канцлер не согласна с утверждениями, что в последнее время в ее действиях наблюдается отход от политики гостеприимства в отношении беженцев. Шаги, направленные против контрабандистов, переправляющих беженцев в Европу, создание центров размещения в Ливии и помощь этой стране в развитии "восходят к духу" помощи мигрантам летом 2015 года, указала Меркель. При этом свое решение открыть границы для беженцев она считает важным и правильным в условиях сложившейся тогда чрезвычайной гуманитарной ситуации.
Но теперь, по ее словам, настало время поиска долговременных решений. Европейцы смогут только тогда жить в безопасности и комфорте, "когда мы начнем смотреть дальше собственного носа и займемся экономическим развитием наших соседей", подчеркнула Меркель. При этом она вновь подвергла критике те страны Евросоюза, которые выступают против "справедливого распределения" беженцев. Такие страны как Италия и Греция, на которые сегодня приходится основной поток беженцев и нелегальных мигрантов, не могут оставаться один на один с этой проблемой, отметила глава немецкого правительства.
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