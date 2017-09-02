По мнению канцлера Германии Ангелы Меркель, поддержание мира в Европе невозможно без участия Москвы. "Достичь мира в Европе мы можем только вместе с Россией", - заявила она в своем видеоподкасте, опубликованном в интернете во вторник, 2 сентября.
© Reuters / Scanpix

Канцлер Германии подчеркнула, что всегда выступала за то, чтобы, несмотря на крупные конфликты вокруг Украины и проблемы неприкосновенности территориальной целостности, никогда не нарушались положения Основополагающего акта взаимоотношений между НАТО и Россией.

По ее словам, с точки зрения европейской политики безопасности и оборонной политики следует прилагать все усилия для восстановления хороших контактов с Россией, но при этом должны быть выполнены условия минских соглашений по установлению мира в Донбассе.

"Когда это удастся, у нас будет отправная точка для того, чтобы восстановить объем и интенсивность переговоров", — уверена Ангела Меркель.

Глава германского правительства указала на необходимость соблюдения всех заключенных договоров о разоружении, в частности между Вашингтоном и Москвой.

Deutsche Welle
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