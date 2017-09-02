Канцлер Германии подчеркнула, что всегда выступала за то, чтобы, несмотря на крупные конфликты вокруг Украины и проблемы неприкосновенности территориальной целостности, никогда не нарушались положения Основополагающего акта взаимоотношений между НАТО и Россией.

По ее словам, с точки зрения европейской политики безопасности и оборонной политики следует прилагать все усилия для восстановления хороших контактов с Россией, но при этом должны быть выполнены условия минских соглашений по установлению мира в Донбассе.

"Когда это удастся, у нас будет отправная точка для того, чтобы восстановить объем и интенсивность переговоров", — уверена Ангела Меркель.

Глава германского правительства указала на необходимость соблюдения всех заключенных договоров о разоружении, в частности между Вашингтоном и Москвой.