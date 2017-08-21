Меркель раскритиковала выдвижение Шрёдера в совет "Роснефти"

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Deutsche Welle
понедельник, 21 августа 2017 г. 18:40
Канцлер Германии Ангела Меркель подвергла резкой критике выдвижение бывшего главы правительства ФРГ Герхарда Шрёдера в совет директоров "Роснефти". Об этом она заявила в интервью Bild, отвечая на вопросы, присланные в редакцию читателями газеты. Издание разместило материал на своем сайте в понедельник, 21 августа.
Angela Merkel
© AP / Scanpix

"Не считаю, что то, что делает господин Шрёдер, - это в порядке вещей", - подчеркнула она, напомнив, что российская нефтяная компания включена в санкционный список ЕС из-за российской аннексии украинского полуострова Крым.

Ангела Меркель подчеркнула, что в свою очередь "не намерена занимать никаких должностей в бизнесе, после того как уйдет с поста канцлера". При этом она оговорилась, что в настоящий момент - "полностью сконцентрирована на избирательной кампании" и призналась, что "хотела бы вновь" возглавить правительство Германии.

Выборы в бундестаг пройдут 24 сентября.

Кандидатуру Шрёдера должны утвердить в конце сентября

В пятницу, 11 августа, стало известно, что правительство РФ выдвинуло Шрёдера в совет директоров "Роснефти", что вызвало критику со стороны немецких политиков и правозащитников. Кандидатуру экс-канцлера ФРГ на пост одного из независимых директоров компании должны утвердить в конце сентября. По оценкам СМИ, бывший глава СДПГ сможет зарабатывать на этом посту более 550 тысяч долларов в год.

Из канцлеров - в топ-менеджеры

Герхард Шрёдер возглавлял "красно-зеленую" правительственную коалицию в Германии с 1998 по 2005 годы. Уйдя в 2005 году, после досрочных выборов в бундестаг, с поста канцлера, он возглавил наблюдательный совет, а затем - и комитет акционеров компании Nord Stream AG, оператора газопровода "Северный поток".

То, что после ухода с поста главы правительства Шрёдер перешел работать в российский концерн, раскритиковали и политики, и СМИ, напомнив, что Шрёдер, будучи канцлером, активно поддерживал идею строительства российского газопровода по дну Балтийского моря, а о президенте РФ Владимире Путине отзывался как о "демократе чистой воды".

Кроме того, в 2016 году Герхард Шрёдер возглавил компанию Nord Stream 2, занимающуюся строительством новых ниток этого газопровода.

Deutsche Welle
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Меркель раскритиковала выдвижение Шрёдера в совет "Роснефти" (6)

Angela Merkel
Канцлер Германии Ангела Меркель подвергла резкой критике выдвижение бывшего главы правительства ФРГ Герхарда Шрёдера в совет директоров "Роснефти". Об этом она заявила в интервью Bild, отвечая на вопросы, присланные в редакцию читателями газеты. Издание разместило материал на своем сайте в понедельник, 21 августа.

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