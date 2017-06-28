Меркель призывает возобновить переговоры о свободной торговле между ЕС и США

Соответствующее заявление Меркель сделала во вторник, 27 июня, во время заседания экономического совета возглавляемого ею Христианско-демократического союза.

Без структурированных переговоров сложности в торговле не смогут быть преодолены. "И поэтому я высказываюсь в пользу того, чтобы действительно запустить переговоры о свободной торговле, и параллельно решить ряд других проблем", - заявила Меркель. Уилбур Росс, обратившийся к собравшимся по видеосвязи, сообщил, что Евросоюз заключил торговые соглашения с Канадой и Мексикой, однако с США - нет. Одновременно с этим Росс сообщил, что в Вашингтоне намерены бороться с "демпинговым импортом". По заявлению американского министра, США, как крупнейший импортер стали в мире, также является крупнейшей "жертвой незаконных операций".

Касаясь темы торговли между ЕС и США, Росс указал на дисбаланс. Помимо прочего, по мнению министра, экспорт энергоносителей в Европу следует облегчить, к примеру, экспорт сжиженного природного газа. Ранее Росс выражал надежды на нахождение общего решения, благодаря которому объем торговли между США и ЕС вырастет, а торговый дефицит США - снизится.

Ранее во вторник Уилбур Росс неожиданно отменил свой визит в ФРГ, где у него должна была состояться встреча с германским министром экономики и энергетики Бригиттой Циприс. По данным dpa, причиной отмены визита стало внезапное приглашение на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Переговоры Евросоюза и США о заключении соглашения о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве (TTIP) велись более трех лет с 2013 года. После прихода к власти в США Дональда Трампа и без того сложный переговорный процесс был заморожен. В январе США вышли из договора о Транстихоокеанском партнерстве (TPP).