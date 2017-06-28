Меркель призывает возобновить переговоры о свободной торговле между ЕС и США

 (2)
Deutsche Welle
среда, 28 июня 2017 г. 15:35
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и министр торговли США Уилбур Росс выступили за новую попытку проведения переговоров между Брюсселем и Вашингтоном о зоне свободной торговли.
Angela Merkel
© Reuters / Scanpix

Соответствующее заявление Меркель сделала во вторник, 27 июня, во время заседания экономического совета возглавляемого ею Христианско-демократического союза.

Без структурированных переговоров сложности в торговле не смогут быть преодолены. "И поэтому я высказываюсь в пользу того, чтобы действительно запустить переговоры о свободной торговле, и параллельно решить ряд других проблем", - заявила Меркель. Уилбур Росс, обратившийся к собравшимся по видеосвязи, сообщил, что Евросоюз заключил торговые соглашения с Канадой и Мексикой, однако с США - нет. Одновременно с этим Росс сообщил, что в Вашингтоне намерены бороться с "демпинговым импортом". По заявлению американского министра, США, как крупнейший импортер стали в мире, также является крупнейшей "жертвой незаконных операций".

Касаясь темы торговли между ЕС и США, Росс указал на дисбаланс. Помимо прочего, по мнению министра, экспорт энергоносителей в Европу следует облегчить, к примеру, экспорт сжиженного природного газа. Ранее Росс выражал надежды на нахождение общего решения, благодаря которому объем торговли между США и ЕС вырастет, а торговый дефицит США - снизится.

Ранее во вторник Уилбур Росс неожиданно отменил свой визит в ФРГ, где у него должна была состояться встреча с германским министром экономики и энергетики Бригиттой Циприс. По данным dpa, причиной отмены визита стало внезапное приглашение на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Переговоры Евросоюза и США о заключении соглашения о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве (TTIP) велись более трех лет с 2013 года. После прихода к власти в США Дональда Трампа и без того сложный переговорный процесс был заморожен. В январе США вышли из договора о Транстихоокеанском партнерстве (TPP).

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

В Донбассе при подрыве автомобиля погиб полковник СБУ (7)

Фото СБУ
В Константиновском районе Донецкой области во время исполнения служебных обязанностей погиб полковник Службы безопасности Украины Юрий Возный. Еще три человека получили ранения различной степени тяжести, сообщается на сайте СБ Украины.

ПАСЕ призывает Белоруссию остановить строительство БелАЭС (20)

ПАСЕ призывает Белоруссию остановить строительство БелАЭС
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) во время пленарной сессии в Страсбурге во вторник приняла резолюцию "Ситуация в Беларуси", в которой призывает остановить строительство Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце.

Расходы на оборону стран НАТО вырастут в 2017 году на 4,3% (11)

Jens Stoltenberg
В 2017 году члены НАТО потратят на оборону на 4,3 процента больше, чем годом ранее. Больше денег стали тратить Канада и страны Европы, их расходы вырастут на 12 миллиардов долларов.

Глава Пентагона: Путин создает неприятности за рубежом (33)

Jamesas Mattisas
Глава Пентагона Джеймс Мэттис в ходе лекции в немецком университете обвинил президента России Владимира Путина в создании "неприятностей за рубежом", добавив, что эта практика вряд ли поможет народу России "вновь обрести надежду".

Шотландия отложила подготовку референдума о независимости

Nicola Sturgeon
Глава правительства Шотландии Никола Стерджен временно отказалась от подготовки второго референдума о независимости страны от Великобритании.
Facebook друзья
Rambler's Top100