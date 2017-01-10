Меркель призвала ускорить высылку беженцев после атаки в Берлине

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bbcrussian.com
вторник, 10 января 2017 г. 08:30
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала ускорить отправку на родину беженцев, которым отказано в предоставлении убежища, после того как уроженец Туниса Анис Амри направил грузовик в толпу на рождественской ярмарке в Берлине.
© AFP/Scanpix

Выступая на съезде профобъединения "Немецкий союз чиновников", Меркель сказала, что миграционной политике Германии необходимы меры, которые позволят отправлять домой мигрантов, чье прошение о предоставлении убежища было отклонено.

Меркель призвала предпринять все усилия, чтобы гарантировать, что получившие убежище мигранты будут интегрироваться в немецкое общество, в то время как остальные покинут страну.

В убежище было отказано 24-летнему Амри, который 19 декабря направил многотонный грузовик на людей в центре Берлина. Жертвами атаки стали 12 человек. Сам тунисец был застрелен позже в Милане.

Амри получил отказ миграционных властей еще в июне, однако немецкие власти не смогли осуществить депортацию из-за отказа Туниса принять его.

Власти Германии считают необходимым принять более жесткие правила для подобных случаев. Меркель призвала их действовать быстрее. Атака на рождественскую ярмарку требует "срочных действий, верных действий", сказала она.

"Мы не должны застрять в обещаниях", - заявила Меркель. В то же время канцлер призвала гарантировать защиту тех, кто имеет право на убежище.

Кроме того, Меркель назвала оправданными действия немецкой полиции в Кельне, где в новогоднюю ночь в центр города не допустили молодых людей - выходцев из стран Северной Африки.

В декабре канцлер Германии уже обещала ускорить процедуру депортации тунисцев, которым не удалось добиться получения статуса беженца. Она говорил об этом с президентом Туниса. По ее словам, немецкие власти "вынуждены ускорить процесс депортации, а также увеличить число людей, которых отправят обратно".

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