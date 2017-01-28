Меркель признала наличие проблемы распределения беженцев в ЕС

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Deutsche Welle
суббота, 28 января 2017 г. 17:48
Все страны ЕС должны быть готовы к преодолению сложностей, связанных с наплывом нелегальных мигрантов, заявила канцлер ФРГ. Решения вопроса о перераспределении мигрантов между государствами пока нет, признала Меркель.
Pabėgėliai Graikijos pasienyje
© Reuters/Scanpix

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала страны ЕС к солидарности в решении проблемы беженцев и признала, что на данный момент вопрос о перераспределении мигрантов между государствами Евросоюза так и не решен. "Можно по-разному распределить нагрузку. Можно укрепить пограничный контроль или расширить помощь развивающимся странам. Но все (страны ЕС - Ред.) должны быть готовы к решению самых разных проблем, связанных с наплывом мигрантов", - заявила она в опубликованном в субботу, 28 января, еженедельном видео-подкасте.

Одновременно Меркель указала на необходимость пресечь нелегальную миграцию. "Мы думаем, что это в интересах беженцев: в прошлом году в Средиземном море утонули более четырех тысяч беженцев - большинство из тех, кто находился на пути из Ливии в Италию", - отметила она.

По ее словам, в настоящее время реализуется второй этап миссии ЕС по борьбе с нелегальными перевозчиками беженцев в Средиземном море Sophia, включающий подготовку сотрудников ливийской береговой охраны. Однако соглашение, позволяющее отправлять нелегальных мигрантов назад в Ливию (по образцу того, которое было подписано с Турцией), может быть заключено лишь после стабилизации политической ситуации в этой стране, указала далее глава немецкого правительства.

Комментируя программу предстоящего саммита ЕС на Мальте, она отметила, что его главной темой станет проблема беженцев. Тема Brexit на повестке дня не стоит, поскольку Великобритания еще не подала официальное прошение о выходе из сообщества, сообщила Меркель. По ее словам, в рамках саммита будут проведены две встречи: в составе 28 стран (члены ЕС плюс Великобритания) по проблеме беженцев и в составе 27 членов ЕС (без Великобитании) в связи с подготовкой к 60-летнему юбилею Римского договора о создании Европейского сообщества.

Deutsche Welle
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