Меркель пригласила Иванку Трамп на саммит "женской двадцатки"

По информации издания, Меркель пригласила Иванку Трамп во время визита в Белый дом.

Саммит «женской двадцатки» W20 пройдет в Берлине в конце апреля.

Во время поездки в США в середине марта Меркель провела некоторое время с Иванкой, которая по запросу немецких чиновников помогла организовать встречу между бизнес-лидерами Германии и США, отмечает агентство.

Издание напоминает, что ранее Иванка Трамп также координировала встречу по вопросам экономических возможностей для женщин во время визита канадского премьер-министра Джастина Трюдо в США в феврале.

The Associated Press называет Иванку Трамп «восходящей силой» в новой президентской администрации США.

Ранее сообщалось, что она, формально не занимая никаких официальных должностей, получила собственный офис в Белом доме. По словам представителя дочери президента, Иванка Трампа будет неформальным советником своего отца, консультируя его по ряду вопросов, касающихся не только прав женщин. При этом зарплату она получать не будет. Муж Иванки, 36-летний Джаред Кушнер занимает в Белом доме официальный пост старшего советника.