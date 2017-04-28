Меркель предостерегла британцев от иллюзий по поводу "брексита"

Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в немецком парламенте. При этом, по ее словам, многие британцы находятся во власти иллюзий по поводу того, что будущие отношения Британии и ЕС якобы могут обсуждаться параллельно с переговорами об условиях выхода страны из Евросоюза.

"Мы можем согласовать будущие отношения с Британией, только когда все вопросы о ее выходе будут успешно решены", - заявила Меркель, выступая перед немецкими депутатами.

"Чем скорее правительство Британии будет готово к конструктивным решениям, тем скорее мы сможем удовлетворить ее желание и обсудить будущие отношения. Однако сначала нам нужно знать, как британские власти представляют эти отношения. Все может произойти только в этой последовательности", - подчеркнула она.

Британия формально инициировала процесс выхода из ЕС 29 марта, начав обратный отсчет двухлетнего срока, за время которого условия "брексита" должны быть согласованы и утверждены всеми странами блока

"Третья страна"

Меркель описала свою позицию по "брекситу" в бундестаге за два дня до саммита ЕС, на котором лидеры стран-членов должны будут выработать общую позицию для переговоров с Британией.

Ранее комиссар ЕС по свободной торговле Сесилия Мальмстрем выражала уверенность, что после "брексита" Евросоюз наверняка договорится с Британией о свободной торговле.

Однако немецкий канцлер настаивает, что "третья страна - которой будет Британия - не может и не будет иметь те же права, как у члена ЕС".

"Все 27 стран Евросоюза и организации ЕС согласны по этому поводу", - заявила Меркель.

Меркель заявила, что непосредственным приоритетом в ходе обсуждения условий "брексита" будут права жителей ЕС в Британии и британцев в континентальной Европе и финансовые обязательства Британии.

Согласно подсчетам ЕС, в соответствии с ранее принятыми на себя Лондоном обязательствами, Британия должна будет заплатить в бюджет Евросоюза около 60 млрд евро. Британские власти заявили, что не намерены платить так много.