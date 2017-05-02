Меркель попросила Путина защитить геев в Чечне

Канцлер Германии Ангела Меркель попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию с преследованием геев в Чечне. Об этом она заявила на пресс-конференции в Сочи после переговоров с Путиным.

«Также я поговорила о том, что был очень отрицательный доклад о том, что происходит с гомосексуалистами в Чечне, и попросила господина президента о том, чтобы он оказал свое влияние с тем, чтобы обеспечить сохранение прав меньшинств», — заявила Меркель.

О преследовании геев в Чечне стало известно в начале апреля после публикации расследования «Новой газеты». В нем сообщалось о трех жертвах и сотне пострадавших. Позже газета разместила на сайте истории очевидцев. Пострадавшие рассказали журналистам о существовании в чеченской Аргуне секретной тюрьмы для гомосексуалов.

Пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов заявил, что невозможно преследовать тех, «кого попросту нет в республике». По словам самого Кадырова, сообщения СМИ о преследовании геев в Чечне являются самопиаром.Он также считает, что авторам таких материалов нужно извиниться перед чеченским народом «на коленях».