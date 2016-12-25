Меркель пообещала ускорить процесс депортации граждан Туниса

"Мы добились серьезного прогресса в решении серьезной проблемы - депортации тех граждан Туниса, которые не имели права оставаться в Германии. И я сказала президенту Туниса, что мы вынуждены ускорить процесс депортации, а также увеличить число людей, которых отправят обратно", - сказала Меркель.

Подозреваемый в нападении на рождественскую ярмарку в Берлине Анис Амри, убитый в пятницу в перестрелке с полицией в Милане, подавал документы на получение этого статуса, но ему отказали. Депортировать его в Тунис не получилось из-за того, что власти этой страны не признали его своим гражданином. После этого Амри просто отпустили.

"Все указывает на то, что Анис Амри был тем, который убил 12 человек в понедельник вечером в Берлине на рождественском базаре на Брайтшайдплац и нанес еще множеству людей ужасные ранения", - сказала Ангела Меркель в ходе выступления.

Грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина в понедельник вечером, в результате погибли 12 человек, 48 были госпитализированы. Власти Германии назвали случившееся терактом.

Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Исламское государство", запрещенная в Германии, России и ряде других стран, однако не представила никаких доказательств.

Затем СМИ сообщили, что полиция ищет выходца из Туниса, удостоверение личности которого было найдено под пассажирским сидением врезавшегося в толпу грузовика.