Меркель пообещала ускорить процесс депортации граждан Туниса

 (10)
bbcrussian.com
воскресенье, 25 декабря 2016 г. 11:35
Канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом Туниса заявила, что Германия намерена ускорить процедуру депортации тунисцев, которые не смогли добиться получения статуса беженца.
Angela Merkel
© Sipa Press/Scanpix

"Мы добились серьезного прогресса в решении серьезной проблемы - депортации тех граждан Туниса, которые не имели права оставаться в Германии. И я сказала президенту Туниса, что мы вынуждены ускорить процесс депортации, а также увеличить число людей, которых отправят обратно", - сказала Меркель.

Подозреваемый в нападении на рождественскую ярмарку в Берлине Анис Амри, убитый в пятницу в перестрелке с полицией в Милане, подавал документы на получение этого статуса, но ему отказали. Депортировать его в Тунис не получилось из-за того, что власти этой страны не признали его своим гражданином. После этого Амри просто отпустили.

"Все указывает на то, что Анис Амри был тем, который убил 12 человек в понедельник вечером в Берлине на рождественском базаре на Брайтшайдплац и нанес еще множеству людей ужасные ранения", - сказала Ангела Меркель в ходе выступления.

Грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина в понедельник вечером, в результате погибли 12 человек, 48 были госпитализированы. Власти Германии назвали случившееся терактом.

Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Исламское государство", запрещенная в Германии, России и ряде других стран, однако не представила никаких доказательств.

Затем СМИ сообщили, что полиция ищет выходца из Туниса, удостоверение личности которого было найдено под пассажирским сидением врезавшегося в толпу грузовика.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Германия выделит в помощь Алеппо 15 млн евро (17)

Германия выделит в помощь Алеппо 15 млн евро
ФРГ призвала мировое сообщество оказать масштабную гуманитарную помощь Алеппо, пострадавшему от массированных бомбардировок. Сама Германия выделяет этому сирийскому городу 15 млн евро.

Новый президент Молдавии освятил свою резиденцию и избавился от флага ЕС (46)

Новый президент Молдавии освятил свою резиденцию и избавился от флага ЕС
После вступления в должность нового президента Молдавии Игоря Додона с официальной резиденции главы государства пропал флаг Евросоюза, заметили журналисты, которые в понедельник, 26 декабря, прибыли на его первый брифинг.

В 2016 году небоевые потери армии Украины превысили боевые (78)

В 2016 году небоевые потери армии Украины превысили боевые
Боевые потери украинской армии в 2016 году составили 211 человек, говорится в ответе управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины на запрос Украинской службы Би-би-си.

На Тайване прошли митинги против легализации однополых браков (8)

Taiwan
Тысячи человек в тайваньской столице Тайбэе вышли к зданию парламента протестовать против легализации однополых браков. Произошли столкновения митингующих с полицией - противники однополых союзов попытались прорваться в здание.

Нетаньяху решил лично встретиться с послом США из-за резолюции ООН против Израиля

Benjaminas Netanyahu
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в воскресенье вызвал американского посла, чтобы обсудить принятие Советом Безопасности ООН резолюции по поселенческой деятельности еврейского государства, сообщает Reuters. США воздержались от голосования по данной резолюции, что сделало возможным ее принятие.
Facebook друзья
Rambler's Top100