Меркель поговорит с Трампом и о Путине

Утром в пятницу, 17 марта, канцлер ФРГ Ангелы Меркель прибыла в Вашингтон на первую встречу с новым американским президентом. Первоначально визит был запланирован на вторник, но был перенесен из-за сильных снегопадов на восточном побережье США. Отсрочка в несколько дней едва ли повлияла на перечень тем, которые Меркель собирается затронуть на переговорах в Белом доме. Главными в Берлине считают те из них, которые затрагивают немецкие интересы в сфере экономической и политической безопасности.

Программа визита

В Белый дом Меркель должна прибыть в пятницу около 11 часов по вашингтонскому времени. На пороге ее встретит президент, а затем будет полчаса беседовать с ней с глазу на глаз. Потом переговоры будут продолжены в расширенном составе, то есть, с участием советников канцлера и президента, а с полудня - в еще более расширенном.

По просьбе американской стороны канцлер взяла с собой в Вашингтон менеджеров нескольких немецких фирм, имеющих богатые традиции так называемого дуального профтехобучения и готовых поделиться своим опытом в этой сфере с американскими коллегами.

Пресс-конференции лидеров двух государств, которая, согласно протоколу, состоится в районе 13 часов по вашингтонскому времени, не будет завершением визита. После нее запланирован еще и совместный рабочий обед, в ходе которого переговоры будут продолжаться. Вечером в тот же день Меркель собирается вылететь обратно в Берлин.

Таков план визита, но в ведомстве федерального канцлера не исключают, что он может и измениться. В любом случае, говорят советники Меркель, "она рада лично познакомиться с американским президентом, считая, что лучше говорить друг с другом, чем друг о друге".

Российский фактор

Что касается списка тем предстоящих в Белом доме переговоров, то он довольно обширен. Главными же в Берлине считают те из них, которые затрагивают немецкие интересы экономической и политической безопасности, то есть, как пояснил один из советников канцлера, "положение в Евросоюзе, вокруг него и в особенности - ситуация на Украине, что связано с отношениями с Россией".

Российский фактор Ангела Меркель намерена задействовать, говоря с Дональдом Трампом о НАТО. Значение Североатлантического альянса, отмечают в ее окружении, еще больше возросло на фоне действий России на Украине. Для Германии конфликт в Донбассе остается одним из главных пунктов внешнеполитической повестки дня.

Вашингтон, правда, формально не участвовал в переговорах в "нормандском формате", но, указывают в Берлине, администрация Барака Обамы всегда поддерживала позиции Германии и Франции, немцы и американцы действовали, мол, "рука об руку". Теперь советники канцлера надеются, что и Дональд Трамп сохранит прежний курс в том, что касается минского процесса.

Берлин и американские санкции

Что касается американских санкций в отношении России, то их скорой отмены, о чем в последние недели ходило много слухов, Берлин не ожидает. Здесь обращают внимание на некоторые недавние жесткие заявления американских политиков, например, о том, что отмена санкций станет возможной только после того, как Россия вернет Крым Украине.

Не считают в правительстве ФРГ нужным и расширять "нормандский формат" с четырех участников - Германии, Франции, России и Украины - до пяти за счет включения в него представителя США.

"Никто из сегодняшних участников этого формата, - ответили корреспонденту DW в ведомстве федерального канцлера, - такую идею не поддерживает, да и момент сейчас для этого неподходящий". С точки зрения Берлина, важно продолжать процесс согласования с американской администрацией западной политики в отношении конфликта на Украине.