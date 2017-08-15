Меркель поддерживает отказ от двигателей внутреннего сгорания

"Я сейчас не могу назвать точную дату, но это верная установка", - заявила она в интервью журналу Super Illu, которое полностью выйдет в печать в четверг, 17 августа.

Приоритетной целью Меркель назвала инвестиции в развитие инфраструктуры для зарядки электромобилей и их разработку, что сделает структурно возможным всеобщий переход на электрические двигатели.

В то же время глава германского правительства заявила о преимуществах дизельных двигателей перед бензиновыми из-за лучших показателей по выбросам углекислого газа (CO₂). Поэтому, по ее словам, "нам нужны современные дизельные автомобили, а именно такие, которые одновременно соответствовали бы нормам выбросов оксидов азота".

Подвергнув резкой критике немецкие автомобильные концерны за манипуляции с показателями выхлопов дизельных двигателей, канцлер ФРГ в то же время отметила, что по-прежнему видит смысл в налоговых льготах для владельцев дизельных машин. "Эти льготы для дизельных автомобилей существуют прежде всего потому, что они выбрасывают меньше CO₂. В этом отношении дизель лучше бензинового мотора", - сказала Меркель.

В данной связи агентство dpa напоминает, что Германия поставила перед собой "очень честолюбивую цель" к 2050 году снизить эмиссию двуокиси углерода в стране на 80-95 процентов по сравнению с 1990 годом, а этой цели можно достичь только в том случае, если транспортные средства значительно снизят выбросы CO2.

Некоторые страны, указывает далее агентство, уже объявили о конкретных сроках отказа от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Так, Великобритания намерена запретить продажу машин с бензиновыми и дизельными и даже гибридными моторами с 2040 года. Норвегия хочет полностью перейти на свободные от эмиссий вредных веществ автомобили с 2025 года, а власти Индии заявили, что с 2030 года в стране будут допускаться к эксплуатации только электромобили.