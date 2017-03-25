Меркель поддержала концепцию двух государств на Ближнем Востоке

Мирное сосуществование израильского и палестинского государств является единственной гарантией мира на Ближнем Востоке, заявила канцлер ФРГ.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила приверженность Германии концепции двух государств - израильского и палестинского на Ближнем Востоке. "Я, как и прежде, не вижу разумной альтернативы цели создания двух государств", - заявила Меркель в пятницу, 24 марта, в Берлине на встрече с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

Израильский и палестинский народы вправе "жить в мире и безопасности", добавила канцлер ФРГ, и гарантировать этого не может ни один вариант, кроме создания двух государств. В то же время Ангела Меркель раскритиковала политику строительства Израилем еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях, заявив, что в долгосрочной перспективе это повредит попыткам достичь мира на Ближнем Востоке.

В беседе с Аббасом канцлер ФРГ подчеркнула, что для реализации идеи израильского и палестинского государств необходима "позитивная динамика". По словам Меркель, она всегда выступает за целесообразность прямых переговоров между сторонами конфликта.

Махмуд Аббас в свою очередь заверил Меркель в том, что руководство Палестинской автономии тоже поддерживает идею мирного сосуществования двух государств, добавив, что это является единственным способом достичь "всеобъемлющего и справедливого мира". Он поблагодарил Берлин за материальную, политическую и моральную поддержку автономии и выразил надежду на то, что ФРГ сможет стать посредником в урегулировании израильско-палестинского конфликта.