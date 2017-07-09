Меркель осталась довольна итогами саммита G20

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Deutsche Welle
воскресенье, 9 июля 2017 г. 10:20
Лидер страны-хозяйки саммита G20, канцлер Германии Ангела Меркель в субботу, 8 июля, представила результаты встречи "большой двадцатки" в Гамбурге.
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Меркель с удовлетворением констатировала, что главы государств и правительств двадцати индустриально развитых стран мира согласились оставить свои рынки свободными для торговли и при этом высказались против политики протекционизма.

"Теперь я довольна тем, что нам удалось это сказать… Четко сказать: рынки должны остаться открытыми", — заявила Меркель.

Трамп "вне зоны климата"

Говоря о борьбе с глобальным потеплением и защите климата, канцлер ФРГ подчеркнула, что нынешняя встреча способствовала прояснению разногласий между сторонами в этом вопросе. Она также выразила удовлетворение тем, что все страны "большой двадцатки", за исключением США, сочли реализацию Парижского соглашения "необратимой" и намерены добиваться выполнения пунктов этого договора. Меркель подчеркнула, что участники G20 "приняли к сведению" позицию США, заявивших о выходе из климатического пакта, и добавила, что не ожидает изменения позиции Дональда Трампа. "Такого оптимизма в настоящее время я не разделяю", — заявила она.

Оправдания насилию нет

Канцлер Германии в своем выступлении резко осудила насилие в ходе протестов левых экстремистов в ходе проведения саммита G20. По ее словам, оправдания "разнузданному насилию и безудержной жестокости" нет. Тот, кто так поступает, добавила Меркель, выносит себя за рамки демократического сообщества. Канцлер поблагодарила сотрудников полиции и правоохранительных органов за их работу в дни проведения встречи на столь высоком уровне и в столь сложной обстановке.

Помощь пострадавшим в ходе столкновений в Гамбурге

Тем, кто пострадал в ходе столкновений хулиганствующих демонстрантов с представителями сил правопорядка, канцлер Германии обещала помощь. По ее словам, этот вопрос она уже обсудила с министром финансов страны Вольфгангом Шойбле.

Канцлер ФРГ также сообщила, что всесторонний отчет о результатах встречи "большой двадцатки" в Гамбурге будет представлен к ноябрю.

Deutsche Welle
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