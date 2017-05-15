Меркель одержала победу в ключевой федеральной земле

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bbcrussian.com
понедельник, 15 мая 2017 г. 09:15
В Германии, согласно экзит-полам, Христианско-демократический союз в ходе ключевых региональных выборов одержал верх над главными соперниками - Социал-демократической партией.
Angela Merkel
© AP / Scanpix

Ожидается, что ХДС получит 34,5% голосов в земле Северный Рейн-Вестфалия, самой густонаселенной территории Германии, в то время как СДПГ придется довольствоваться 30,5%.

ХДС находился у власти в стране практически весь послевоенный период.

Эти выборы рассматривались как проба на прочность Ангелы Меркель, которой в сентябре предстоит идти на всеобщие выборы.

В результате этих выборов в федеральном парламенте земли может смениться нынешняя коалиция, в которую входили представители СДПГ и "Зеленых".

По сравнению с выборами 2012 года, СДПГ потеряла 8,6%, в то время как ХДС набрал почти такое же количество голосов.

Ранее лидер СДПГ Мартин Шульц предсказывал, что победа в земле Северный Рейн-Вестфалия обеспечила бы ему пост канцлера Германии.

Однако теперь победа партии Меркель дает ей значительное преимущество и шанс избраться в четвертый раз.

Что касается других партий, то, по предварительным данным, Свободная демократическая партия Германии получила 13% голосов, партия "Зеленых" - 7%, партия Левых - 5%, а крайне-правая "Альтернатива для Германии" - 7%.

По мнению газеты Die Welt, нынешняя красно-зеленая коалиция, правящая в этой федеральной земле, со всей очевидностью утеряла большинство.

Это, по словам издания, означает также, что для СДПГ эти выборы стали самыми провальными с 1947 года.

При этом накануне выборов опросы общественного мнения свидетельствовали о практически равных шансах двух партий.

Похоже, что темы автомобильных пробок, роста преступности, и проблем с образованием, поднятые в ходе предвыборной кампании ХДС, помогли партии склонить избирателей на свою сторону.

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